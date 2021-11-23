فهد الناصر بحث تعزيز «التعاون الأولمبي» مع الإمارات

محلية

بحث رئيس اللجنة الاولمبية الشيخ فهد ناصر الصباح مع رئيس اللجنة الاولمبية الاماراتية الشيخ أحمد بن محمد بن راشد أول من أمس مستجدات الحركة الاولمبية في البلدين.جاء ذلك خلال استقبال الشيخ احمد بن محمد في دبي للشيخ فهد الصباح على هامش اجتماع الجمعية العمومية الـ40 للمجلس الاولمبي الآسيوي الذي عقد بمشاركة رؤساء وممثلي اللجان الاولمبية في قارة آسيا.وناقش الجانبان خلال اللقاء امكانية تفعيل مزيد من الشراكات البناءة بين الجانبين وتعزيز سبل التعاون الثنائي بما يخدم الحركة الاولمبية ويحقق الاهداف والنتائج المنشودة لرياضيي البلدين.واستعرض الجانبان ايضا ابرز واهم الاحداث والمناسبات الرياضية المقبلة ومنها النسخة الثالثة من دورة الالعاب الرياضية الخليجية التي تستضيفها الكويت من التاسع وحتى 19 من شهر يناير المقبل باعتبارها احدى المحطات المهمة التي تجمع الرياضيين من ابناء مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

