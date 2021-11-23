فليطح يشيد بالدور التوعوي لقطاع الرياضة للجميع

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نظمت الهيئة العامة للرياضة ممثلة بقطاع الرياضة للجميع حفل ختام الحملة الثقافية التوعوية الصحية التابعة لحملة «معا من أجل صحتهم» تحت شعار «عودة بوقاية» بحضور حمود فليطح مدير الهيئة العامة للرياضة ومحمود أبل مستشار مكتب وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب ود. مشعل الهدبة نائب المدير العام لقطاع الرياضة للجميع. ورحب فليطح بالمشاركين في الحملة التوعوية وأهميتها بالنسبة للوضع الراهن في ظل جائحة كورونا ، وقال: «وصلنا لمرحلة متقدمة من الوعي من خلال البرامج التوعوية والارشادية المقدمة من قبل وزارة الصحة ووزارة الداخلية وجميع الجهات المشاركة». وأشاد فليطح بدور قطاع الرياضة للجميع التوعوي من خلال الحملة التي استمرت 4 أسابيع وتضمنت زيارات ميدانية بالتنسيق المسبق مع إدارات المدارس المستهدفة وسلسلة من المحاضرات والندوات التوعوية للمساهمة في تعزيز مستوى الصحة العامة والوقاية من الأمراض تزامنت مع قرب عودة أبنائنا للمدارس وأثرها الإيجابي على أرض الواقع، كما شدد على التزام الهيئة بتطبيق جميع الاحترازات الوقائية .من جانبه أكد الهدبة أن النجاح الحقيقي هو نتيجة التعاون مع جميع الجهات المشاركة وجني ثمار هذا الإنجاز لطلبة المدارس والجامعات، وقال: «لا يسعني إلا تقديم الشكر لجميع المشاركين وعلى رأسهم حمود فليطح مدير الهيئة لإنجاح هذه الحملة وفي مقدمتها الجهات المشاركة التي أسهمت بنجاح الحملة». وأعرب المشاركون عن بالغ شكرهم للهيئة على اهتمامها بتوفير جميع السبل التي تسهم في تطورهم وتوعيتهم بكل مايستجد في المجالات الرياضية، وفي ختام الحفل تم تكريم المشاركين.

