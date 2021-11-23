اتفاقية تعاون بين «الكرة» والمدرسي»

محلية

وقع اتحاد الكرة والاتحاد الرياضي المدرسي اتفاقية تعاون أول من أمس بحضور رئيس اتحاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف والوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة في وزارة التربية والتعليم العالي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المدرسي فيصل المقصيد.

كما حضر توقيع العقد نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد أحمد عقلة وعضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الكرة النسائية في الاتحاد فاطمة حيات والأمين العام للاتحاد صلاح القناعي، بالإضافة إلى نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المدرسي الرياضي وليد عايش وعضو مجلس إدارة الاتحاد المدرسي ناصر بنيان.

وقال فيصل المقصيد إن الهدف من هذه الاتفاقية هو اكتشاف المواهب وصقلها ودعمها سعياً لتطوير الرياضة، واعادة دور المدارس في البحث عن المواهب.

ووجه الشكر الى وزير الاعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري على دعمه الكبير وحرصه على الاهتمام بالمواهب الرياضية في المدارس، كما وجه الشكر لمجلس إدارة اتحاد الكرة على توقيع الاتفاقية.

من جهتها، وجهت فاطمة حيات الشكر للاتحاد المدرسي الرياضي على توقيع الاتفاقية، إذ إن هذه الاتفاقية تدعم عمل واستراتيجية اتحاد الكرة، خصوصاً كرة القدم النسائية. واعتبرت ان صقل هذه المواهب منذ الصفر يسهم في تطوير المنظومة الرياضية بشكل كبير.

من ناحيته، قال القناعي ان هذه الاتفاقية تشمل مهرجانات مشتركة بين الطرفين، تساعد على اكتشاف المواهب. وأوضح أن الاتحاد بصدد تنظيم عديد الدورات لتأسيس حكام ومدربين لمنتسبي الاتحاد المدرسي الرياضي، في سبيل تطوير المنظومة، متمنياً أن تكون هذه الاتفاقية خير رافد للمنتخبات الوطنية والاندية في المستقبل.

