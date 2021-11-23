«سلة كاظمة» أذاق الكويت الهزيمة الأولى

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كبد كاظمة نظيره الكويت الخسارة الأولى هذا الموسم وهزمه بجدارة 89-79 في اللقاء الذي جمعهما اول من أمس ضمن الجولة الأخيرة من القسم الأول في دوري الدرجة الممتازة لكرة السلة. ورغم الهزيمة حافظ الكويت على صدارة الترتيب برصيد 9 نقاط متقدماً على البرتقالي بفارق نقطة لكن مع مباراة أقل لكاظمة، يأتي بعدهما الجهراء 7 نقاط، ثم القادسية والقرين وبرقان بـ 6 نقاط لكل منهما. وتعتبر هذه الهزيمة الأولى لـ «سلة الكويت» منذ موسم 2019 إذ تلقى الهزيمة انذاك في الدور التمهيدي وعلى يد كاظمة ايضاً بفارق نقطة واحدة. يذكر أن لقاء كاظمة مع الجهراء في القسم الأول تأجل بسبب عدم وجود الاسعاف في الصالة وسيتم تحديد الموعد الجديد للقاء خلال الأيام المقبلة. وجاء القسم الأول للبطولة ليؤكد صوابية قرار عودة اللاعب الأجنبي إلى منافسات كرة السلة إذ منح وجود المحترفين البطولة الزخم المطلوب وأسهم في ردم الفجوة بين مستويات الفرق وأعاد الجماهير إلى المدرجات الأمر الذي يعد بمزيد من الاثارة خلال المنافسات المقبلة. وبهذا الفوز أعاد كاظمة منافسه إلى أرض الواقع مؤكداً له أن هناك من ينافسه على ألقاب البطولات هذا الموسم بعد أن هيمن الأبيض على الألقاب في الموسمين الماضيين.

وجاء اللقاء قوياً منذ البداية تبادل خلاله الفريقان التقدم طوال الربع الأول قبل أن ينهيه الكويت 19-16. وواصل الفريقان تبادل للتقدم في الربع الثاني الذي شهد منافسة محتدمه بين الطرفين الى أن انهاه البرتقالي لصالحه بفارق سلة واحدة 35-33 .

ونجح كاظمة في توسيع الفارق في الربع الثالث بعدما تقدم 45-35 عبر اختراقات يوسف بورحمه وثلاثيات الاميركي زاك لوفتون (أحسن مسجل في المباراة 32 نقطة) لينتهي الربع الثالث بتقدم كاظمة 60-54.

وعاد الكويت بقوة في بداية الربع الأخير عبر تحركات حمد عدنان وثلاثيات تركي حمود ليقلص الفارق الى 4 نقاط، لكن سرعان ما عاد كاظمة بفضل تألق لاعبيه في الدفاع المنظم والهجوم لا سيما محترفه لوفتون الذي كان العلامة الفارقة في اللقاء لينهي المباراة لمصلحته 89-79.

