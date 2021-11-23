التميمي سعيد بإنجازه

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وصل إلى البلاد مساء الأول من أمس وفد منتخب المبارزة للمعاقين قادما من مدينة بيزا الإيطالية، بعد مشاركة ناجحة في بطولة العالم التي اختتمت منافساتها في 21 نوفمبر الجاري، وحقق خلالها اللاعب سليمان التميمي المركز الثاني، حاصدا الميدالية الفضية في البطولة العالمية، وسط مشاركة الكثير من الدولة المتقدمة في اللعبة.وكان في استقبال الوفد رئيس مجلس إدارة نادي الإرادة الرياضي للمعاقين دعيج الهاجري، ورئيس اللجنة البارالمبية الرياضية للمبارزة تركي الشمري، وعدد من أهالي اللاعبين. من جانبه، أبدى البطل التميمي سعادته بالإنجاز الذي حققه في البطولة، وقال: «لله الحمد تمكنت من رفع علم الكويت في بطولة تعد الأفضل في مبارزة المعاقين، وشهدت منافسات قوية بدءا من التصفيات وانتهاء بالأدواء النهائية الحاسمة، وآمل أن تكون هذه المشاركة بداية لعودة قوية للمبارزة الكويتية للمعاقين، لتحقيق المزيد من الإنجازات في البطولات الدولية المقبلة».وأشاد سليمان التميمي بالدعم الكبير والمتابعة الدائمة من قبل رئيس مجلس إدارة نادي الإرادة، مضيفا: «الميدالية الفضية التي أحرزتها جاءت نتاجا لتضافر الجهود الفنية والإدارية في نادي الإرادة واتحاد المبارزة، وسأحرص على المنافسة على المركز الأول في البطولات الدولية القادمة»، لافتا الى أن منتخب المبارزة للمعاقين للرجال والسيدات قدم مستويات جيدة في بطولة العالم.

