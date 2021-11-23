نتحرك وننهض أو نتوقف ونغرق!

الاخيرة

هناك من يثير اليأس في عقول وقلوب الناس عبر تكرار مقولة إن الكويت غير قابلة للإصلاح وأن شيئاً لن يتغير في المستقبل، فالفساد والتخلف والانسدادات السياسية وتعطل عمليات التنمية ستبقى حتى يرث الله الأرض ومن عليها.

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الحقيقة أن أمماً بحجم الهند والصين تغيرت خلال أعوام قليلة من حال سالبة إلى حال موجبة، ومثل ذلك ما حدث لدول في المنطقتين الخليجية والعربية، فالمهم أن تكون هناك رؤى واضحة للمستقبل ورجال أكفاء أذكياء لتحقيق تلك الرؤى وقرارات صعبة صارمة بالمحاسبة الشديدة للإخفاق - لا للنجاح كما كان يحدث بالسابق - وبعد ذلك سنرى كويتاً جديدة قادمة سريعاً تسابق الأمم وتسبقها.

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يعرض على اليوتيوب هذه الأيام فيلم وثائقي يظهر حال الكويت عام 1946، ويظهر معها سورها الطيني وبواباتها والجِمال التي تدخل محملة بالبضائع والأغنام التي تربى في البيوت وحالة الفقر الشديد والجهل والتخلف الذي كانت تعيشه الكويت آنذاك، وهي انعكاس للحال القائمة في الجزيرة العربية منذ آلاف السنين.

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لو قارنا صورة الكويت عام 46 بصورة الكويت خلال سنوات قليلة لاحقه آنذاك أي عام 1966 فإننا سنجد العجب العجاب والإنجاز الاقرب للإعجاز، فقد تحول بلدنا بسبب الرؤية الصائبة والرجال المخلصين إلى الدولة القدوة تقريباً في كل شيء «السياسة، التعليم، الصحة، التنمية، الاقتصاد، الرياضة، الإعلام، الفن، المسرح، الطيران.. إلخ»، والنقلة من كويت التخلف 46 إلى كويت التقدم 66 أصعب ألف مرة من أي نقلة نحلم بها من كويت 2021 إلى كويت 2035 بشرط إلغاء خطة كويت 2035 القائمة والمعتمدة بشكل مطلق على مداخيل النفط والصرف المالي على الخطة، بخطة أكثر عملية وحكمة تقوم على تعظيم الإيرادات غير النفطية وتشجيع القطاع الخاص والتحول بحق إلى مركز مالي وسياحي.

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آخر محطة:

نمر بفرصة تاريخية نادرة للتحرك السريع للأمام وهذه الفرصة لن تبقى على الطاولة لمدة طويلة وسط المتغيرات الضخمة بالمنطقة لذا فإما أن نستغلها وننهض وإما أن نتجاهلها ونغرق و.. الخيار لنا!

