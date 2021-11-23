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قالت ادارة الأرصاد الجوية ان البلاد تأثرت يوم أمس بمنخفض السودان الموسمي والذي يصاحبه منخفض جوي في طبقات الجو العليا ما ادى الى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة صاحبها امطار خفيفة متفرقة. وأضاف مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة عبدالعزيز القراوي لـ (كونا) انه تزداد فرصة الامطار تدريجيا وتستمر حتى وقت متأخر من مساء يوم غد. وذكر ان التحسن التدريجي يبدأ من صباح اليوم الثلاثاء مع تقدم مرتفع جوي من ناحية الشمال الغربي وتحول الرياح الى الشمالية الغربية وظهور بعض السحب المتفرقة وفرص لتشكل الضباب الخفيف فجر اليوم وغدا على بعض المناطق.