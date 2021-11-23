سلمى حايك.. نجمة ممشى المشاهير في هوليوود

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أعربت الممثلة المكسيكية العالمية سلمى حايك، عن سعادتها الكبيرة للحصول على نجمتها الخاصة في ممر المشاهير في هوليوود بلوس أنجلوس، إلى جانب زوجها رجل الأعمال الفرنسي فرانسوا هنري بينو وابنتهما، وبحضور النجم آدم ساندلر، والمخرجة كلوي تشاو. ونشرت سلمى، صورا لها من احتفالها بالحصول على نجمة المشاهير، عبر حسابها على «إنستغرام»، صحبتها بتعليق: «ذلك هو.. كلنا مصنوعون من غبار النجوم». ووفقا لـ«يورونيوز»، وخلال الحفل المخصص لهذا الحدث قالت سلمى: «أتذكر ما كان يقال لي عندما قصدت استوديوهات هوليوود عدة مرات، لماذا لا تعودي إلى قناة تلينوفيلاس المكسيكية، فلن تجدي وظيفة هنا أبداً». وأضافت نجمة هوليوود: «أن أكون هنا الليلة مع عائلتي فهذا يعني أكثر من ذلك بكثير لأنني حصلت على هذه النجمة، هذا التكريم يحدث في وقت رائع في حياتي وسط الكثير من الأصدقاء الذين كونتهم طوال مسيرتي المهنية». وتابعت حايك: «لا يزال والداي على قيد الحياة وبصحة جيدة، لذا يمكنهما رؤية هذا النجاح، إنه أمر مؤثر جداً بالنسبة لي أن يأتي الكثير من الناس والمعجبين إلى هنا، لذا فهي ليلة خاصة جداً بالنسبة لى، لقد تأثرت كثيرا الليلة. إنه بالطبع لشرف كبير». من جانبه، لفت فرانسوا هنري بينو، زوج سلمى حايك، إلى مسيرة زوجته، قائلا إنها تفعل الكثير في هذه الصناعة، نراها على الشاشة، وتفعل كثيرا أيضا في الكواليس ومن خلف الكاميرات وكذلك لعائلتها وللنساء على وجه الخصوص، إنها تستحق هذا وأكثر بكثير.

