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أول النهار

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رحبت باتفاق السودانيين على المرحلة الانتقالية

الكويت تستنكر بأشد العبارات محاولات الحوثي تهديد أمن السعودية


أعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن إدانة واستنكار الكويت وبأشد العبارات استمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد امن المملكة ‏العربية السعودية الشقيقة عبر استهداف جنوب السعودية ومطار نجران بأربع طائرات مسيرة.
‏‏وأوضحت الوزارة أن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة العربية السعودية الشقيقة واستقرار المنطقة يشكل ‏انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والإنساني ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على وقوف الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها في كل ما تتخذه من اجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.
من جهة أخري، ‏أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب الكويت بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين أطراف المرحلة الانتقالية في جمهورية السودان الشقيقة حول مهام المرحلة المقبلة واستعادة المؤسسات الانتقالية وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد وتشكيل حكومة كفاءات للمضي قدما في إنجاح مقاصد العملية الانتقالية بما يحفظ أمن واستقرار السودان ومكتسباته السياسية والاقتصادية ويحقق تطلعات شعبه الشقيق. وأكدت الوزارة استمرار دعم الكويت لكل ما من شأنه الحفاظ على الأمن والاستقرار ويحقق صالح جمهورية السودان.


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