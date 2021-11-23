الغانم معزياً أسر الشهداء: ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن

أول النهار

بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ببرقيات إلى أسر الشهداء بدر البريعصي وسعيد الرشيدي وسعود الديحاني ومخلد الديحاني ووليد البريعصي ونايف المطيري وفواز المطيري وموسى العنزي ونايف الرشيدي وخالد الخالدي وسعد العجمي وبدر المطيري وفارس المطيري ونايف حويدر وصلاح العنزي ومحمد الهولة ومحمد الخراز وفارس العنزي وحسين الشمري.

وأعرب الغانم في برقياته عن خالص العزاء وصادق المواساة بتشييع رفات شهداء الوطن. واستذكر البطولات التي سطرها الشهداء الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة في سبيل وطنهم سائلا الله جلت قدرته أن يرحمهم برحمته الواسعة وأن يلهم ذويهم والشعب الكويتي جميل الصبر والسلوان.

وكانت الكويت شيعت في وقت سابق بمراسم عسكرية 19 من شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم خلال الغزو العراقي الغاشم عام 1990 وذلك بعد أن تم تسلم رفاتهم من العراق والتعرف على هوياتهم بواسطة البصمة الوراثية.

