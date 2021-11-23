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أول النهار

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محافظ الأحمدي بحث والسفير الهندي تعزيز التعاون المشترك


استقبل محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد في مكتبه بديوان عام المحافظة، سفير جمهورية الهند لدى البلاد سيبي جورج، حيث جرى تبادل الأحاديث الودية حول العلاقات الثنائية التي تربط الكويت بالبلدين الصديقين وسُبل تعزيزها في جميع المجالات.
وتناول اللقاء مسيرة علاقات الصداقة التاريخية العريقة والوثيقة بين الكويت وجمهورية الهند، خاصة وان هذا العام يصادف مرور 60 عاما على إقامة العلاقات بين البلدين، كما تم بحث فرص تطوير التعاون المشترك وتبادل الخبرات على مستوى الأنظمة الإدارية المحلية عموماً وعلى صعيد المحافظات والمقاطعات على وجه الخصوص.


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