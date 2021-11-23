نائب رئيس الأركان: العلاقات الكويتية - البنغلاديشية أخوية عميقة الجذور

أول النهار

أكد نائب رئيس الأركان لهيئة الإمداد والتموين خالد العبيدي عمق العلاقات الثنائية بين الكويت وبنغلاديش، متمنيا المزيد من التعاون بين البلدين وتعزيز العلاقات الأخوية والعسكرية بين البلدين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال الاحتفال الذي أقيم أمس الأول بمناسبة العيد الـ 50 للقوات المسلحة البنغلاديشية وذلك بحضور قائد البعثة العسكرية البنغلاديشية في الكويت إم. دي عبدالمجيد ولفيف من السفراء والملحقين العسكرين المعتمدين لدى البلاد.

ونقل تحيات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر وكذلك رئيس الأركان العامة الشيخ خالد الصباح، مستذكرا دور القوات المسلحة البنغلاديشية الفعال في حرب تحرير الكويت في سنة 1991 إلى جانب القوات الشقيقة والصديقة والذي أثمر عن عدة اتفاقيات استمرت إلى يومنا هذا.

وأشاد بدور القوات البنغلاديشية في القوات المسلحة الموجودة في الكويت والذين يعملون بجد واخلاص ويقدمون الدعم الفني في العديد من المجالات وقد قدموا التضحيات حيث توفي العديد منهم اثناء مهمة إزالة الألغام.

ولفت إلى وجود تدريبات عسكرية مشتركة بين القوات المسلحة في البلدين.

وبدوره أكد الملحق العسكري في سفارة بنغلاديش لدى البلاد محمد ناصر أن عيد القوات المسلحة يحمل أهمية خاصة ليس فقط لرجال القوات المسلحة ولكن لعموم الشعب البنغلاديشي، لافتا إلى أن القوات المسلحة البنغلاديشية عرفت منذ تأسيسها بقوات الشعب المسلحة، مشيرا للدور البارز الذي لعبته القوات المسلحة في حرب التحرير عام 1971.

وأشار ناصر- في مجمل كلمته التي ألقاها خلال حفل الاستقبال الذي نظمه بمناسبة العيد الـ 50 للقوات المسلحة البنغلاديشية أمس الأول بحضور عدد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي ورجال القوات المسلحة في البلدين - إلى التطور المهني للقوات المسلحة البنغلاديشية على المسارين الداخلي والدولي، لافتا إلى أن بلاده تعتبر من بين أكبر القوات المساهمة بقوات تحت راية الأمم المتحدة، كاشفا عن وجود وحدة عسكرية بنغلاديشية منتشرة في الكويت منذ عام 1991

من جهته، أكد سفير بنغلاديش لدى البلاد اللواء عشيق الزمان عمق ومتانة العلاقات البنغلاديشية- الكويتية والتي وصفها بالممتازة والتاريخية، مشيرا إلى علاقة الشراكة والروابط القوية التي تجمع البلدين الصديقين وتطور مجالات التعاون الثنائي بينهما على كل الأصعدة ومختلف المجالات، موضحا أن للكويت مكانة خاصة في قلوب وعقول الشعب البنغلاديشي، فالكويت كانت أول دولة خليجية تعترف ببنغلاديش بعد استقلالها، مشيدا بالتعاون العسكري بين البلدين

ولفت إلى أن القوات المسلحة البنغلاديشية تأسست خلال حرب التحرير في عام 1971 وأصبحت مصدر فخر حيث تعتبر رمزاً للاستقلال والسيادة الوطنية، معربا عن سعادته لان القوات المسلحة البنغلاديشية أصبحت اسما موثوقا في عملية حفظ السلام تحت مظلة الأمم المتحدة في مختلف أنحاء العالم.

