لا صوت يعلو على «التهدئة»

الأولى

واصلت دعوة النائب السابق مسلم البراك للتفاهم والتعاون بين جميع أطراف العملية السياسية استقطاب النواب السابقين والتيارات السياسية ما يشي بدور أكبر لتلك التيارات وسحب البساط من اي تطرف نيابي يؤزم أو يعيق حلحلة الملفات ويعطل اهداف الحوار الوطني والملفات المرتقبة التي من ضمنها بقية تقارير العفو، خاصة مع قرب تزكية حركة العمل الشعبي للبراك أميناً عاماً لها في مؤتمر مرتقب للحركة.

من جهته قال النائب د.حسن جوهر نحن في انتظار ما تحمله الأيام القادمة من انفراجات لنتفرغ لقضايا البلد الشائكة والمعقدة والتي تحتاج إلى جهد جماعي من اجل انهائها.

وأوضح جوهر في حديث لوسائل الاعلام ان المصالحة الوطنية تعني طي صفحة الخلافات والوقوف على القواسم المشتركة وعلى ما يهم مصلحة الكويت، ونتأمل ان تكون الحكومة الجديدة بحجم التحديات وقادرة على ادارة شؤون البلد بأفضل صورة ممكنة ومؤتمنة على مصلحة الكويت وأهلها.

بدوره، قال النائب السابق د. جمعان الحربش ان سمو امير البلاد طوى صفحة قديمة والبلد يحتاج إلى كل ابنائه الان، واثنى على دعوة مسلم البراك للمعارضة الوطنية إلى التفاهم حول المرحلة القادمة.

وقال ان اللجنة المكلفة بالعفو لا تختص فقط بقضية دخول المجلس لكنها تتصل بكل قضايا الرأي وكل اصحاب المواقف السياسية، لذا فان صفحة العفو لم تطو بعد، فهناك محكومون في قضايا رأي لذلك يجب ان يستمر التضامن من اجل القضية.

من جهة أخرى قال النائب أسامة المناور ان اي وظيفة شاغرة في البعثات الدبلوماسية في الخارج يجب ان تعرض للمتقدمين الكويتيين فان لم يوجد راغب كويتي بالوظيفة تنطبق عليه الشروط فتح المجال لغير الكويتيين، وتقدم باقتراح بقانون في هذا الصدد لسحب التفويض التشريعي.

من ناحيتهم، تقدم خمسة نواب باقتراح بقانون لانشاء منطقة دواكم للصناعات الدوائية والتجهيزات الطبية ومخازنها خلال عامين على ان تتولى هيئة الصناعة تخطيطها، وتخصص 5% من مساحتها لاستثمارات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على ان تؤسس للمنطقة شركة مساهمة عامة تطرح 50% من اسهمها للاكتتاب العام من قبل المواطنين و26% لمستثمري القطاع الخاص على ان تكون نسبة استثمار الحكومة ما بين 6 إلى 26%.

بدورها، اقرت اللجنة الصحية والاجتماعية امس اقتراحا ينص على تخفيض الحد الأدنى لسن الكويتية المتزوجة المستحقة للمساعدة العامة إلى 45 عاماً.