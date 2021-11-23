الأولى

الرياض - الوكالات: عقد وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم الـ18 أمس بمقر الأمانة العامة بالرياض بمشاركة وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ ثامر العلي الذي قال ان الاجتماع يمثل ترجمة لأهداف قادة دول مجلس التعاون في استكمال مسيرة التعاون العسكري وتحقيق التكامل الدفاعي. فيما أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن افتتاح مقر القيادة العسكرية الموحدة الجديد في الرياض «رسالة عزم» لحماية مكتسبات دول المجلس.

وقالت أمانة مجلس التعاون في بيان ان وزراء الدفاع أعربوا خلال الاجتماع الـ18 لمجلس الدفاع المشترك الذي عقد برئاسة وزير شؤون الدفاع بمملكة البحرين الفريق الركن عبدالله النعيمي عن خالص الشكر والامتنان لقادة دول المجلس على الاهتمام الكبير بالعمل العسكري المشترك وتفعيل القيادة العسكرية الموحدة. وأضافت ان الاجتماع تناول العديد من مواضيع العمل العسكري المشترك المدرجة على جدول الأعمال وتم اتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة بشأنها.

