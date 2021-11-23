الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 ,18 ربيع الآخرة 1443
رقم العدد:
4328
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
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اقتصاد
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جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
أول النهار
وطن النهار
وطن النهار
آراء
مال وأعمال
مال وأعمال
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
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إضاءات
إضاءات
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دندرة
مطر التلوث والفساد يهطل بغزارة على صحاري الكويت ومنشآتها النفطية !
دندرجي
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