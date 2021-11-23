مشاريع التنمية.. بلا عوائد!

الأولى

كشفت بيانات حكومية رسمية، عن ان اجمالي ما تم انفاقه على التنمية بالكويت في الـ 12 عاماً الأخيرة بلغ 31.6 مليار دينار، من بين 48.6 ملياراً تم رصدها، فيما تبقى قرابة الـ17 مليار دينار دون انفاق فعلي.

وأظهرت البيانات التي حصلت النهار على نسخة منها، ان مستويات الانفاق الرأسمالي لا تزال متدنية، اذ لم تتخط 32% من المقدر في ميزانية العام المالي الحالي 2021/2022 مسجلة 861 مليوناً، لتبقى 1.7 مليار تنتظر الانفاق في الـ 150 يوماً المتبقية من العام المالي نفسه.

وقالت مصادر رقابية لـالنهار، ان حجم الانفاق على التنمية مرتفع للغاية خلال السنوات الماضية، لكن المواطنين لا يشعرون بتغيير، لأن المشروعات المنفذة لم تنعكس عليهم بشكل محسوس، حيث لا تزال المشكلات المزمنة التي تعاني منها الدولة كما هي، متمثلة في غياب التنوع الاقتصادي، وغياب انجاز المشاريع التنموية القادرة على استيعاب خريجي الجامعات والمعاهد من مختلف التخصصات، بالاضافة إلى العجز عن تحقيق الاستدامة والرفاهية للأجيال القادمة، وغياب مشاركة القطاع الخاص بشكل حقيقي وملموس في عملية التنمية.

ووفق مصادر مطلعة لـ النهار فان جهات رقابية دعت الحكومة والهيئات المستقلة إلى ضرورة تحديد كلفة مشاريعها التنموية المدرجة في الخطة بشكل دقيق، حتى لا يتم هدر الأموال وضياع فرص تنموية على الدولة.

وشددت تقارير الجهات الرقابية على ضرورة التركيز على الانفاق الرأسمالي والعمل على زيادة وتيرة المشاريع التي تحقق قيمة مضافة في الاقتصاد وتفتح المجال للتوظيف.