قمة قطرية - عُمانية في الدوحة لتعزيز التعاون

الأولى

الدوحة - الوكالات: عقد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امس جلسة مباحثات رسمية مع سلطان عُمان هيثم بن طارق والوفد المرافق له في الديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة كما شهد سلطان عمان وامير قطر توقيع 6 اتفاقيات عسكرية واقتصادية بين البلدين.

وقالت وكالة الانباء القطرية امس انه جرى خلال جلسة المحادثات بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها، ولا سيما في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والسياحة والنقل. وذكرت الوكالة أن الجلسة شهدت التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين حكومتي البلدين حول التعاون العسكري والاقتصادي والسياحي والنقل البحري. وأفاد تلفزيون سلطنة عمان بأن السلطان هيثم بن طارق والشيخ تميم بن حمد شهدا توقيع 6 اتفاقيات تعاون في المجالات العسكرية، وتجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب من الضرائب على الدخل ورأس المال والعمل، والاستثمار، والسياحة والفنادق، والنقل البحري والموانئ، وذلك بمقر الديوان الأميري بالدوحة.

وتأتي زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى الدوحة تأكيدا على العلاقات التاريخية بين البلدين، وحرصا على تطويرها وتعزيزها في جميع المجالات. وذكرت وكالة الأنباء القطرية أنه تم خلال المباحثات تبادل وجهات النظر حول آفاق تعزيز العمل الخليجي المشترك بما يعزز أمن المنطقة واستقرارها. كما عقد أمير قطر وسلطان عُمان لقاء ثنائيا تم خلاله تبادل الآراء ووجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية والمستجدات الراهنة.

وكانت 5 طائرات عسكرية تابعة للديوان الأميري القطري، رافقت امس طائرة سلطان عمان، لدى دخولها الأجواء القطرية. وتستمر زيارة السلطان هيثم للعاصمة القطرية الدوحة، يومين، وهي الزيارة الخارجية الثانية له بعد زيارته للسعودية في شهر يوليو الماضي، وذلك منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد في 11 يناير 2020، خلفا للسلطان الراحل قابوس بن سعيد.