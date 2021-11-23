الأولى

أطلق مواطنون حملة عبر «تويتر» تحت وسم «غزو الفيران» دعوا من خلالها الجهات المعنية إلى الالتفات للانتشار الكبير للفئران في المناطق السكنية. وعبر المغردون عن امتعاضهم من التقاعس في مكافحة الفئران المنتشرة بالبلاد معتبرين اياها مصدرا رئيسا لانتشار الأمراض والأوبئة في البلاد، ومشيرين إلى ان انشغال الفرق الصحية بمكافحة وباء «كورونا» لا يعني اهمال غزو الفئران. ونشر المواطنون صورا ومقاطع فيديو لتجول الفئران في منازلهم وفي الشوارع معربين عن قلقهم من استفحال المشكلة ومناشدين وزارة الصحة والجهات المعنية بمكافحة القوارض والتحرك سريعاً قبل استفحال الظاهرة. وما اثار تخوف المواطنين هو الأحجام الكبيرة للفئران المنتشرة وهي التي تعرف باسم «الفأر النرويجي»، لافتين إلى انه ناقل للطاعون، وحجمه يقترب من حجم القط، ولا يموت بسهولة.