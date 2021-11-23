«الصحة»: الجرعة الثالثة ضرورية.. تقلل من الإصابة بـ«المتحورات»

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دعت وزارة الصحة إلى ضرورة تلقي الجرعة التعزيزية الثالثة من لقاح كوفيد-19 لتقوية المناعة ضد العدوى وتقليل فرص الاصابة بالفيروس ومتحوراته.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة د. عبدالله السند امس ان الهدف من الجرعة ايضا تقليل المضاعفات والوفاة من كوفيد-19 وتوفير حماية اكبر للفئات الأكثر عرضة للاصابة، مشيرا إلى ان ذلك يأتي في اطار جهود الحملة الوطنية لتطعيم كوفيد-19 لاحتواء انتشار الوباء وتوفير افضل سبل الوقاية للفرد والمجتمع.

واشار إلى اتاحة الجرعة الثالثة التعزيزية من لقاح كوفيد-19 للفئات العمرية فوق 18 عاما بدون مواعيد مسبقة بعد مدة لاتقل عن ستة اشهر من تلقي الجرعة الثانية من منصات التطعيم بمختلف انواعها وفترة اقل من ستة اشهر من تلقي الجرعة الثانية لبعض الفئات مثل نقص المناعة ومرضى السرطان وذلك بعد التقييم الطبي.

وقال ان الحملة الوطنية للتطعيم مستمرة بتقديم الخدمة في مركز الكويت للتطعيم في ارض المعارض بمنطقة مشرف وذلك في القاعتين 5 و6 من الأحد إلى الخميس من الساعة 9 صباحا حتى 7 مساء وفي يوم السبت من الساعة 10 صباحا حتى 4 مساء.