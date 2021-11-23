البحرين تفكك «خلية إرهابية» بحوزتها أسلحة ومتفجرات إيرانية

الأولى

المنامة - الوكالات: أعلنت البحرين، امس القبض على عناصر خلية خططوا لتنفيذ عمليات تهدد السلم في المملكة مشيرة إلى انه ضبط بحوزتهم اسلحة ايرانية.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان مقتضب، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية، انها اعتقلت عناصر «ارهابية» شرعوا في التخطيط والاعداد لعمليات تستهدف الأمن والسلم الأهلي في البلاد. كما اشار قسم المباحث والأدلة الجنائية في الوزارة إلى انه في اطار الجهود الأمنية لحفظ الأمن وفي عملية امنية استباقية بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني، القي القبض على عناصر ارهابيين سعوا إلى الاعداد لعمليات تهدد السلم.

وأكدت الوزارة ان القوى الأمنية ضبطت اسلحة ومتفجرات مصدرها ايران، في حوزة هؤلاء العناصر المرتبطين ايضاً بمجموعات ارهابية موجودين على الأراضي الايرانية.

وجاء الاعلان عن كشف الخلية بعد اختتام مؤتمر «حوار المنامة»، الذي يعد من اهم القمم الدبلوماسية والأمنية العالمية، اذ يسهم بشكل كبير في ترسيخ الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتجرى على هامش المنتدى الكثير من الجلسات الحوارية التي تسعى لتعزيز السلام.