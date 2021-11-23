السند: جرعة «كورونا» الثالثة تقلل فرص الإصابة

وطن النهار

في اطار جهود الحملة الوطنية لتطعيم «كورونا» بهدف احتواء انتشار الوباء وتوفير افضل سبل الوقاية للفرد والمجتمع، اكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. عبدالله السند على ضرورة تلقي الجرعة التعزيزية «الثالثة» من لقاح «كوفيد-19»، تقوية للمناعة ضد العدوى، ولتقليل فرص الاصابة بالفيروس ومتحوراته، ولتقليل المضاعفات والوفاة من «كوفيد-19»، ولتوفير حماية اكبر للفئات الأكثر عرضة للاصاب.

كما اوضح السند عن اتاحة الجرعة «الثالثة» التعزيزية من لقاح «كوفيد-19» للفئات العمرية فوق 18 عاما، وذلك بدون مواعيد مسبقة، وذلك بعد مدة لا تقل عن 6 اشهر من تلقي الجرعة الثانية من منصات التطعيم بمختلف انواعها سواء كانت فايزر/بيونتك او اكسفورد او غيرهما من المنصات الأخرى، وبفترة اقل من 6 اشهر من تلقي الجرعة الثانية لبعض الفئات «مثل نقص المناعة ومرضى السرطان» وذلك بعد التقييم الطبي.

وأوضح د. السند بأن الحملة الوطنية للتطعيم تستمر في تقديم الخدمة في مركز الكويت للتطعيم بأرض المعارض في منطقة مشرف، وذلك في قاعتي 5 و6، من الأحد الى الخميس من الساعة 9 صباحا الى الساعة 7 مساء، وفي يوم السبت من الساعة 10 صباحا الى الساعة 4 مساء.

