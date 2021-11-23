العنزي: نجاح العملية الانتخابية في الجامعة

وطن النهار

قال عميد شؤون الطلبة بالوكالة ورئيس اللجنة العليا لانتخابات الجمعيات الطلابية للعام الجامعي 2022/2021 د. سلمان العنزي ان نجاح العملية الانتخابية في كليات الجامعة يدل على وعي طلبة الجامعة بأهمية العمل النقابي فيها والحرص على ممارسة حق الترشح والانتخاب بكل رقي.

وأضاف العنزي ان العمادة استعانت هذا العام بطاقات شبابية مميزة في العملية الانتخابية للخروج بأفضل مستوى في تنظيم الانتخابات، وذكر ان الاعلان عن النتائج الانتخابية للكليات تم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية للعمادة والجامعة، واطلاق البث المباشر لاستوديو آفاق بالتعاون مع اللجنة الاعلامية للانتخابات.

وكانت انتخابات الجمعيات العلمية في كلية العلوم الطبية المساعدة انطلقت امس حيث تم فتح باب الاقتراع لجمعيتها في تمام الساعة 9 صباحاً حتى 3 ظهراً.

وبدوره اشار رئيس لجنة انتخابات الطلبة في كلية العلوم الطبية المساعدة الأستاذ عبدالوهاب اشكناني ان اقبال الطلبة كان مقبولاً ووصل عدد الطلبة 27 طالبا من اصل 71 حتى الساعة 12 ظهراً والعملية في انسيابية بتعاون جميع موظفي عمادة شؤون الطلبة، وتقدم بالشكر لجميع الطلبة بكلية العلوم الطبية المساعدة والقوائم الطلابية على هذا النظام والانسيابية في التصويت.

ومن جهتها قالت رئيس لجنة انتخابات الطالبات في كلية العلوم الطبية المساعدة ابرار الكندري ان عدد الطالبات 284 طالبة من اصل 1080 طالبة، موضحة ان هناك منافسة وحماس بين قائمتي المنار الطبي والمستقلة، مشيرةً الى ان عمادة شؤون الطلبة اعتادت على التنظيم المخطط لتكون الانتخابات الطلابية ناجحة على اكمل وجه، متمنية كل التوفيق لجميع القوائم المشاركة.

