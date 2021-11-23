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وطن النهار

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جامعة الكويت أطلقت دورة حول الأمن السيبراني


أطلقت جامعة الكويت اولى دورات الدكتورة ايمان الشمري من قسم علوم المعلومات من كلية العلوم الحياتية بعنوان «الأمن السيبراني للجميع» لمجموعة من المنتسبين للحرس الوطني.
وتقع الدورة في اسبوع كامل بناء على منهج متكامل مصمم علميا لمواكبة التسارع العالمي للتحول الرقمي. وتأتي سلسلة هذه الدورات كجزء من مبادرة وطنية لنشر الثقافة السيبرانية ومعالجة ظاهرة الفجوة الرقمية ومحو امية تكنولوجيا المعلومات لدى غير المتخصصين.
وقد بدأت الشمري باولى المبادرات الوطنية في الأمن الرقمي للأطفال منذ العام 2016 من خلال ورش في مكتبة الكويت الوطنية والمدارس لتأسيس نشأ واع لمخاطر الانترنت.


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