«التطبيقي» وجمعية الدراسات وقعتا بروتوكولاً للتعاون المشترك

وطن النهار

وقَّع رئيس جمعية الدراسات العليا د. محمد العتيبي ورئيس رابطة التدريس د. يوسف العنزي، برتوكول تعاون مشترك استراتيجي مع رابطة اعضاء هيئة التدريس في التطبيقي والتدريب.

وقال رئيس جمعية الدراسات العليا د. محمد العتيبي: ان البرتوكول يأتي في اطار جهود الجمعية للتعاون المتبادل مع جهات الدولة ومؤسساتها المختلفة، وجمعيات النفع العام التي تسهم في الارتقاء بالمستوى الأكاديمي والثقافي والمهني للأساتذة ومنتسبي الجمعية، والحاصلين على شهادات الماجستير والدكتوراه.

وأضاف البرتوكول يهدف الى تعزيز التعاون المتبادل بين الجمعية والرابطة والذي يشمل المشاركة في المؤتمرات العلمية والتدريب والاستفادة من الدراسات والبحوث وتبادل الخبرات العلمية والمهنية متى اقتضت الحاجة والترويج الصحافي لأنشطة الطرفين في مجال المسابقات العلمية والثقافية، مشيداً بهذا التعاون الذي يأتي استكمالاً لجهود الجمعية المثمرة والمستمرة في المجالات المتعلقة بالأبحاث العلمية والتقنية التكنولوجية والمعرفية.

دور مميز

بدوره قال رئيس رابطة التدريس د. يوسف العنزي: انه وايماناً بدور الرابطة الفعال في الشأن الأكاديمي والثقافي والاجتماعي وأيضاً دورها المهم في الدفاع عن حقوق اعضائها والشأن الأكاديمي على جميع الأصعدة فقد تم التوقيع على البرتوكول.

وأشاد العنزي بالدور المميز للجمعية الكويتية للدراسات العليا في تنمية ونهضة الدولة ورفع المستوى الأكاديمي فيها، مبيناً حرص الهيئة الادارية لرابطة التدريس ومجلس ادارة الجمعية الكويتية للدراسات العليا على العمل الدؤوب في بناء المجتمع وخدمته ولذا تم الاتفاق على توقيع هذا البرتوكول، مضيفاً ان هذا الاتفاق يأتي في سياق تعزيز العلاقة بين الرابطة والجمعية لتحقيق الأهداف والغايات الاستراتيجية للطرفين.

