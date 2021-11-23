الصقعبي: تعريف طلبة «الأساسية» بحقوق المعلم وواجباته

وطن النهار

تحت رعاية عميد كلية التربية الأساسية د.فريح العنزي ينظم مشروع همة التربوي التابع للكلية اسبوعه الثقافي الافتراضي خلال الفترة ما بين 28 - -11 -2021 وحتى 2 - 12 - 2021، ويتضمن ورشا تدريبية متنوعة تهدف الى تمكين طلاب وطالبات الكلية من مهارات المعلم الفعال. وذكرت رئيس اللجنة العلمية والثقافية والمشرف والمنسق العام للأسبوع الثقافي د. بدور الصقعبي ان الاسبوع الثقافي يضم ورشا تدريبية تتناول عدة مواضيع كادارة الصف، وكيفية التعامل مع انماط الطلاب المختلفة، وحقوق المعلم وواجباته، وغيرها من المواضيع المهمة لمعلمي المستقبل. وأضافت د.الصقعبي بأن عملية التسجيل في الورش تمت بشكل مبرمج بالتعاون مع قسم التربية العملية بالكلية، وفقاً لاحتياجات الطلبة المسجلين في مقرر التربية العملية خلال الفصل الدراسي الحالي، مع الأخذ بعين الاعتبار آلية تدريبهم عن بعد تبعا للاجراءات الوقائية المصاحبة للظروف الصحية التي تمر بها البلاد. وتقدمت د.الصقعبي بالشكر الجزيل الى كل اعضاء مشروع همّة التربوي، والى مجلس ادارة جمعية المعلمين الكويتية لتعاونهم واسهامهم في الأسبوع من خلال مساهمتهم في تقديم ورشة من اعداد عضو مجلس ادارة الجمعية ا. غدير الناشي.