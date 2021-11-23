الطبطبائي: «الإعلام» ماضية في التحول الرقمي و«ميكنة» الخدمات

وطن النهار

قال مسؤول في وزارة الاعلام ان خدمة «النشر الالكتروني» الخاصة بادارة قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات - في حلتها الجديدة - تسهم في تسهيل آلية العمل وتمكين اصحاب المواقع ووسائل الاعلام الالكترونية من انجاز معاملاتهم بسهولة ويسر وتسريع وتيرتها.

وذكر مدير المكتب الفني لوزير الاعلام نائب رئيس اللجنة العليا للتحول الرقمي والخدمات الالكترونية بـ«الوزارة» يوسف الطبطبائي في تصريح لـ«كونا» ان الخدمة تأتي ضمن توجه «الاعلام» نحو التحول الرقمي في جميع قطاعاتها تنفيذا لاستراتيجتها للأعوام (2021 - 2026).

وأوضح ان «النشر الالكتروني» تعنى بانهاء تراخيص المواقع ووسائل الاعلام الالكترونية للأفراد والشركات والصحف الورقية والمجلات والقنوات المرخصة وتستهدف ميكنة الدورة المستندية وتمكين مقدم الطلب من متابعة معاملته بسهولة ويسر.

وأضاف ان الخدمة التي توفر اصدار شهادة اخطار للجهات الحكومية وجمعيات النفع العام ستوفر كذلك خاصية تلقي الاشعارات عن طريق البريد الالكتروني على ان تتم اضافة مميزات اخرى في الاصدارات اللاحقة بما يسهم في تحسين الأداء.

وشدد على ان «الاعلام» ماضية في ميكنة اجراءات الحوكمة لتشمل جميع قطاعاتها عبر خريطة عمل رائدة للارتقاء بالجهاز الاعلامي الحكومي وتقلده موقع الريادة انسجاما مع رؤية الكويت التنموية «كويت جديدة 2035» بأبعادها الحضارية والتنموية.

