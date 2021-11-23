النصرالله: التنمية البشرية أبرز ركائز «رؤية 2035»

وطن النهار

قال رئيس جمعية العلاقات العامة جمال النصرالله ان مجلس ادارة الجمعية اعد خارطة طريق للفعاليات التي تحرص على تنظيمها، وتسهم بشكل كبير في خدمة المجتمع وتنميته، موضحا ان مؤتمر وجائزة تكنولوجيا التعليم سينطلقان قريبا، ويتم التنسيق حاليا للجائزة التي سيكون فيها مفاجآت جديدة.

وأشار الى ان اللجنة العليا للمؤتمر تضع حاليا الخطوط العريضة للجلسات والتي تستعرض الكثير من الموضوعات المتخصصة وتجربة الكويت اثناء ازمة كورونا وبعدها، بالاضافة الى تجارب عدد من الدول العربية والأجنبية وتقارير المتخصصين في مجال تكنولوجيا التعليم، مبينا ان التنمية البشرية اهم ركائز رؤية 2035، حيث اعتمدت خطة التنمية على سبع ركائز، وتعتبر ركيزة «رأس المال البشري الابداعي» الركيزة الأساسية لتحقيق الركائز الأخرى وتمكين المواطنين ليكونوا قادرين على تحقيق كامل امكاناتهم، فالعنصر البشري المتطور هو القادر على تعزيز اقتصاد صحي متنوع.

وأضاف ان توصيات المؤتمر في نسختيه الأولى والثانية اثبتت انها تتوافق مع سياسة الدولة في مجال التعليم خاصة بعد ان اطلت ازمة كورونا على جميع انحاء العالم وظهرت اهمية تطوير التعليم الالكتروني والتعلم عن بعد لأنه اكثر امانا، والأزمة رغم صعوبتها كان بها الكثير من الدروس المستفادة، فقد جعلت اصحاب القرار بالكويت والكثير من دول العالم يلجأون الى التعليم الالكتروني والتعلم عن بعد، لافتا الى اهمية الاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال للاسراع باستكمال تطوير التعليم.

وذكر ان الطموحات كبيرة لاستكمال منظومة التعليم الالكتروني، والعلم عالم بلا حدود وعلينا ان نتطور طول الوقت، ونحاول ان نضع لنا مكانا بين الدول المتقدمة تعليميا وهذا ليس بالشيء الصعب او المستحيل اذا نجحنا في تطوير العنصر البشري وهذا ما تسعى له الكويت دائما واستطاعت فعليا عمل خطوات ليست بالقليلة على هذا الطريق.

