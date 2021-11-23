إغلاق 4 محال وتحرير 16 مخالفة في حولي

وطن النهار

في اطار الجهود المبذولة من قبل الفرق الرقابية في بلدية الكويت لمتابعة تطبيق الضوابط والنظم البلدية والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية، كشفت ادارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن تنفيذ فريق الطوارئ بفرع بلدية حولي اغلاق 4 محال وتحرير 16 مخالفة لشروط وضوابط البلدية.

وفي هذا السياق اكد رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة حولي ابراهيم السبعان حرص الفريق الرقابي على التزام المحال بشروط وضوابط البلدية بلائحة المحال العامة الى جانب التأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالاشتراطات الصحية.

وقال بأن الجولة الميدانية التي تم تنفيذها في منطقة السالمية على المحال والمجمعات قد اسفرت عن اغلاق 4 محال لعدم ازالة اسباب المخالفة فضلا عن تحرير16 مخالفة تنوعت ما بين استغلال الساحة الداخلية والممرات دون ترخيص وفتح محل واقامة اعلان خاص بالنشاط بدون ترخيص من البلدية.

ودعا السبعان اصحاب المحال الالتزام بلوائح وأنظمة البلدية واتخاذ كل الاجراءات والتدابير الوقائية حرصا على صحة وسلامة الجميع وتجنبا للمخالفة والغرامة التي قد تصل الى الغلق الاداري.

