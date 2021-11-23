«فنية البلدي» أحالت «ميناء مبارك» إلى «التنفيذي»

وطن النهار

أحالت اللجنة الفنية في المجلس البلدي كتاب وزير الدولة لشؤون البلدية والطلب المقدم من وزارة الاشغال العامة لاعتماد حدود واستعمالات الأراضي للموقع المخصص لميناء مبارك البحري ضمن جزيرة بوبيان الى الجهاز التنفيذي من اجل مخاطبة مجلس الوزراء لمعرفة الجهة المشرفة.

وأحالت اللجنة برئاسة د. علي بن ساير، الطلب المقدم من احد المواطنين بشان العقار الاستثماري الذي يملكه، وكتاب توسعة كشك لاحد المواطنين في منطقة الزهراء الى الجهاز التنفيذي لرفع تقرير مفصل.

وأبقت اللجنة على الجدول تطوير الواجهة الغربية لمجمع الصالحية لحين دعوة املاك الدولة في وزارة المالية، فيما حفظت الاقتراح المقدم بتسمية احد الشوارع باسم شخصية محددة لحين الانتهاء من لائحة التسميات، فيما تمت الموافقة على طلب تقسيم احد العقارات التي يملكها احد الأشخاص.

من جانب آخر، دعا رئيس المجلس البلدي اسامة العتيبي الى عقد جلسة غير عادية في صباح اليوم، وذلك لمناقشة التداعيات المترتبة على عدم نشر قرار البلدي في الجريدة الرسمية في حينه والخاص بالموافقة على طلب النيابة العامة باعفائها من شهاده الاوصاف المتعلقة بالعقارات في موضوع الحكم الجزائي الصادر في قضية مدير التأمينات السابق.

واتت الجلسة بناءً على تقديم 9 اعضاء بطلب رسمي لرئيس البلدي بانعقاد جلسة غير عادية وهم حمد المدلج، علي بن ساير، حمود عقله، عبدالعزيز المعجل، فهيد المويزري، عبدالوهاب بورسلي، حمدي نصار، عبدالله الرومي، محمد الرقيب.

