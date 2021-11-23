قهرمان: مساعدات الكويت التعليمية للاجئين السوريين لا تقدر بثمن

وطن النهار

هنأت سفارة أذربيجان بفوز الكويت وحصولها على مقعد في المجلس التنفيذي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونسكو» للفترة من 2021 وحتى 2025. وقال سفير أذربيجان لدى الكويت إيلخان قهرمان في تصريح صحافي: إن الكويت كانت حاضرة في مختلف هيئات «اليونسكو»، وحققت رسالتها بكرامة.

وأضاف: أن الكويت دعمت أنشطة المنظمة وقدمت دعما ماليا كبيرا لمشاريع اليونسكو في البلدان المجاورة مثل اليمن ولبنان والعراق.

وأشار إلى أن هذه اللفتات النبيلة موضع تقدير كبير من قبل قيادة المنظمة، وكذلك من قبل دول العالم كخطوة إنسانية كبرى.

وأوضح قهرمان أن التبرعات التي قدمتها الكويت لضمان حصول الأطفال اللاجئين المتضررين من الأزمة السورية على التعليم لا تقدر بثمن. وأشار إلى أنه تم انتخاب جمهورية أذربيجان أيضا كعضو في منظمة مماثلة من مجموعة أوروبا الشرقية للفترة من 2021 وحتى 2025، وهو ما يعني فرصا جديدة للتعاون بين البلدين الشقيقين والصديقين.

وذكر أن البلدين عانيا من الاحتلال، ودُمرت المعالم التاريخية والثقافية لهما ونُهبت وواجهت حرمانًا كبيرًا، ولكن بفضل الله تغلبنا على الكثير من الصعوبات، ونعمل على ترميم آثارنا التاريخية والثقافية المسروقة والمدمرة، وفي نفس الوقت نسير قدماً على طريق التنمية الاقتصادية.

