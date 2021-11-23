«الأسر المتعففة» وقَّعت اتفاقية مع شركة المطاحن

وطن النهار

أعلنت الجمعية الكويتية للأسر المتعففة عن توقيع اتفاقية اطارية مع شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية وذلك لاطلاق مشروع نقصة طالب من خلال تقديم وجبة برنش المطاحن تسهيلاً على اولياء الأمور ورفع هذا العبء اليومي من على عاتقهم وقد حرصت شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية على ضرورة ان يتكون «برنش المطاحن» من وجبة خفيفة ومتنوعة شاملة كافة المقومات الغذائية سواء كانت افطاراً او برنش لتمد الطلبة بالطاقة التي تكفيهم لليوم الدراسي كما يتميز برنش المطاحن بأنه يناسب جميع الأعمار ومختلف الأذواق بهدف الاسهام في تجديد روح النشاط والاقبال على اليوم الدراسي بكل حماس لعام دراسي اكثر نجاحاً وتميزاً ويتم انتاجه في شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية بصفة يومية خلال الأيام الرسمية للدراسة.

وفي هذا الاطار قال المهندس بدر حمد المبارك رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية للأسر المتعففة بأن الجمعية وضمن اهتمامها البالغ في كل ما يساعد الطلبة على التفوق والنجاح لذلك وقعت هذه الاتفاقية مع شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية لقدرتها وكفاءتها ودعمها لجميع الطلبة في مدارس الكويت لتغطية هذا المشروع بجودة عالية لما يحقق القيمة الغذائية للطالب. وبين المبارك بأن الاتفاقية تهدف الى توزيع 20,000 وجبة شهرياً كمرحلة اولى للطلبة ابناء الأسر المتعففة والطلبة الأيتام المقيدين بقاعدة بيانات الجمعية تتكفل الجمعية بقيمة هذا المشروع وتغطيته من بند الصدقات العامة لتمكنهم من الحصول على وجبة صحية تمكنهم من القدرة على زيادة التركيز اثناء المرحلة التعليمية والحفاظ على صحتهم بصورة جيدة.

وتدعو الجمعية الكويتية للأسر المتعففة المحسنين والمتبرعين للمساهمة في دعم مشاريع الجمعية المتنوعة داخل الكويت الحبيبة.

وقال الرئيس التنفيذي السيد مطلق الزايد ان شركة «مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية» ايمانا منا بأن التمكين الاجتماعى جزء اصيل من تراثنا فنسعى جاهدين الى تحسين وتطوير نهجنا للتعامل مع المجتمع لتحقيق اقصى قدر من عوائد مبادرتنا وبرامجنا على جميع المستويات وتواصل شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية دورها الاجتماعي في تحقيق اقصى مراحل الدعم ضمن مسؤوليتها الاجتماعية في دولة الكويت، كما تحقق مثل هذه المبادرات والشراكات على تعزيز الأمن الاجتماعي والغذائي.

