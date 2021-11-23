«نماء الخيرية» أقامت دورة «الإسعافات الأولية»

وطن النهار

نظمت نماء الخيرية بجمعية الاصلاح الاجتماعي دورة تدريبية في مجال الاسعافات الأولية لعدد من موظفيها بالتعاون مع ادارة الطوارئ الطبية في وزارة الصحة، وذلك ظهر امس الأحد، في مقر نماء الخيرية بمنطقة صباح السالم، وبحضور المدرب محمد الخطيب؛ بهدف توعية الموظفين بخدمات الاسعافات الأولية والصحة المجتمعية ورفع كفاءتهم.

وقام المدرب محمد الخطيب بشرح موجز لتاريخ الاسعافات الأولية ومبادئها، وتحدث عن صفات المسعف وكيفية تعامله مع مختلف الحالات الطارئة، وتم تدريب الموظفين على كيفية قياس العلامات الحيوية والتعامل مع حالات حوادث السير والحرائق وكيفية الاخلاء والنقل للمصابين، والتعامل مع حالات الحروق والجروح والصدمات والتدريب على الانعاش القلبي الرئوي.

وفي هذا الصدد، قال مدير العلاقات العامة في نماء الخيرية وليد الكندري: ان الدورة شارك فيها اكثر من 20 موظفاً، وتستهدف توعية الموظفين بخدمات الصحة المجتمعية والبرامج التدريبة للاسعافات الأولية، علاوة على تعريف المشاركين بكيفية فحص المصابين مع الأخذ بالاجراءات الوقائية. وبين الكندري ان مثل هذه الدورات تمثل اهمية لجميع العاملين في المؤسسات الخيرية؛ كونها تتعلق بالمحافظة على حياتهم وحياة الآخرين.

