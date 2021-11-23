الهاجري: جائحة «كورونا» تركت تأثيراً لا متناهياً على الأطفال

وطن النهار

أكدت الوكيل المساعد لقطاع التنمية في وزارة الشؤون هناء الهاجري أن الكويت تولي أهمية واولوية قصوى للطفل واشارت في كلمة لها خلال حفل افتتاح نوادي الاطفال الذي نظمته ادارة المرأة والطفولة اننا نواجه تحدياً واضــحاً لــم يمــر علــى العــالم مــــن قبــــل وهو انتشــــار وباء «كوفيــــد- 19» وتــــأثيره اللامتناهي علــــى جميــــع البشــــر دون اســــتثناء، وليأتي تــــأثيره علــــى الطفــــل واضــــحا وخاصــــة فــــي مرحلــــة الطفولـــة المبكـــرة التـــي تعتبـــر فيها الســـنوات الأولـــى لصــــغار الأطفــــال هي الأســــاس الــــذي تقــــوم عليــــه صــــــحتهم البدنيــــــة والعقليــــــة، والأمــــــان العــــــاطفي، والهوية الثقافية والشخصية، ومهاراتهم المتنامية. ومضت تقول مع بدء المرحلــــة الخامســــة مــــن عــــودة الحيـــاة الطبيعيـــة بعـــد انحســـار هذا الوبـــاء الـــذي اصـــبح وجـــوده يفــــرض علينـــا تحــــديات والتزامـــات احترازيــــة غيـــر مســـبوقة للحفـــاظ علـــى صـــحة الجميـــع وخاصـــة الأطفـــال، مـــع التركيـــز علـــى حقهم فـــي شـــغل أوقـــات فــــــراغهم بالوســــــائل والأســــــاليب التربويــــــة الســــــليمة ورعـــــايتهم اجتماعيـــــا والتـــــي تســـــعى وزارة الشـــــؤون علــــى تنفيــــذ هذه الرســــالة مــــن خــــلال نـــوادي الأطفـــال التـــي تتبعها، يســـرنا اليـــوم وبمناســـبة الاحتفــــال بــــاليوم العــــالمي للطفــــل الــــذي يصــــادف 20 نــــوفمبر وبعــــد غيــــاب طــــال لمــــدة عــــامين أن تعــــاود أنديــــة الأطفــــال التابعــــة لــــوزارة الشـؤون الاجتماعيــــة أنشـــطتها وفعالياتها ابتـــداء مـــن اليـــوم. لنحتفـــل معكـــم بافتتـــاح أنشـــطتنا. بدورها قالت مديرة الادارة د.اماني الطبطبائي اردنا العودة للعمل في نوادي الاطفال تزامناً مع اليوم العالمي للطفل والذي يوافق 20 نوفمبر احتفالية 2021: مستقبل أفضل لكل طفل. واشارت الى ان إدارة المرأة والطفولة انطلقت بجميع أقسامها وكوادرها جديدة ومنهجها مبتكر للإدارة.

