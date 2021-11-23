تعاون مشترك بين «التطبيقي» و«الدفاع»

وطن النهار

عقدت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب اتفاقية بروتوكول تعاون مع هيئة التعليم العسكري في وزارة الدفاع، من جانب وزارة الدفاع رئيس هيئة التعليم العسكري اللواء الركن فهد الطريجي، ومدير التعليم المشترك العميد الركن فيصل دشتي، والمقدم ركن سعد السعيد، والمقدم عبدالكريم الابراهيم ومن جانب «التطبيقي» مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالانابة د جاسم الأنصاري، ونائب المدير العام لشؤون التدريب بالانابة ومدير المعهد العالي للطاقة م. فيصل ضاحي، ومدير المكتب الفني د. نبيل القلاف، ومدير ادارة العلاقات العامة والاعلام سهام العنزي.