loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

تعاون مشترك بين «التطبيقي» و«الدفاع»


عقدت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب اتفاقية بروتوكول تعاون مع هيئة التعليم العسكري في وزارة الدفاع، من جانب وزارة الدفاع رئيس هيئة التعليم العسكري اللواء الركن فهد الطريجي، ومدير التعليم المشترك العميد الركن فيصل دشتي، والمقدم ركن سعد السعيد، والمقدم عبدالكريم الابراهيم ومن جانب «التطبيقي» مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالانابة د جاسم الأنصاري، ونائب المدير العام لشؤون التدريب بالانابة ومدير المعهد العالي للطاقة م. فيصل ضاحي، ومدير المكتب الفني د. نبيل القلاف، ومدير ادارة العلاقات العامة والاعلام سهام العنزي.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

أسماء المقبولين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة