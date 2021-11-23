الشملان والزياني أشادا بدور البحرين في الأمن الإقليمي

وطن النهار

بحث رئيس جهاز الأمن الوطني بالإنابة الشيخ صباح الشملان مع وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف الزياني موضوعات محل اهتمام مشترك. واشاد رئيس الجهاز في لقائه بوزير الخارجية البحريني على هامش مشاركته في المنتدى الـ17 للأمن الإقليمي (حوار المنامة) بالجهود التي تقوم بها البحرين لانجاح هذا المؤتمر الذي يعكس دورها الريادي في تعزيز الحوار والتفاهم والتعاون المشترك. واعرب عن الشكر والتقدير لمملكة البحرين على استضافة المؤتمر الذي اثبت نجاحه على مدى 17 عاما من خلال طرح قضايا في غاية الأهمية تتعلق بالأمن الإقليمي والدولي. ويشارك في مؤتمر (حوار المنامة) الذي انطلقت فعالياته يوم الجمعة الماضي عدد من الشخصيات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية.

