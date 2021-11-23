رابعة الجمعة: ثلث نساء العالم يتعرضن للعنف الجسدي

وطن النهار

نظَّم الديوان الوطني لحقوق الانسان ممثلا في لجنة حقوق الأسرة امس الاثنين حلقة نقاشية بعنوان (مناهضة العنف ضد المرأة) بمشاركة عدد من ممثلي الجهات الحكومية ومجلس الامة وجمعيات النفع العام.

وأجمع المشاركون في الحلقة التي تأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة والذي يصادف 25 نوفمبر من كل عام على أن هذا العنف يشكل انتهاكا واضحا وصريحا لحقوق الانسان مضيفين أن عواقب العنف لا تقع على المرأة فقط وإنما ينعكس ذلك على الاسرة والمجتمع بأكمله.

وأكدوا ان العنف ضد المرأة يترتب عليه آثار سلبية واجتماعية وصحية ونفسية واقتصادية وغيرها ما يؤثر على الاسرة.

خطة توعية

وبدورها قالت عضو مجلس ادارة الديوان الوطني لحقوق الانسان رئيس لجنة حقوق الاسرة المستشار هدى الشايجي في تصريح لـ «كونا»: ان الحلقة النقاشية جاءت انطلاقا من حرص «ديوان حقوق الانسان» على تحقيق اهم اهدافه المعنية بتعزيز وحماية حقوق الانسان واحترام الحقوق والحريات العامة.

وذكرت ان «الديوان» ممثلا بلجنة حقوق الاسرة حرص على توجيه الدعوة لعدد من المختصين في الجهات المعنية بشؤون المرأة وقضاياها في الدولة مشيرة الى دور الديوان في نشر ثقافة حقوق الانسان وذلك عن طريق لجانه المتعددة التي انشأها قانون «الديوان» ومن ضمنها لجنة حقوق الاسرة.

وبينت ان اللجنة المعنية بحقوق المرأة هي لجنة الاسرة والتي تتضمن خطة عملها دراسة التشريعات الخاصة بحقوق الاسرة وبصفة خاصة التشريعات التي تحمي المرأة من العنف وصون حقوقها اضافة الى اجراء الدراسات والبحوث لعمل تقارير في المجالات ذات الصلة بقضايا المرأة واعداد خطة اعلامية للتوعية بدور المرأة في حماية الاسرة.

وأضافت ان ذلك يهدف الى ايجاد مجتمع واع بحقوق المرأة وواجباتها ليحميها من جميع صور العنف واشكاله لافتة الى ان الحلقة النقاشية تناولت اسباب العنف ضد المرأة وآثاره وطرق الوقاية منه وعلاجه والدور المطلوب من كل جهة معنية بشؤون المرأة لحمايتها من العنف وتوصياتها بهذا الشأن.

وثمنت الشايجي الجهود والمبادرات التي تقوم بها جميع الجهات المعنية بشؤون المرأة وأعربت عن شكرها وتقديرها لجميع المشاركين في الحلقة النقاشية.

وأكدت استعداد (الديوان) للتعاون مع جميع الجهات المعنية بقضايا المرأة والتصدي للعنف بجميع اشكاله ضد المرأة لضمان وحماية وصيانة حقوقها داعية الى العمل جنبا الى جنب في تقديم الحلول الوقائية من العنف ضد المرأة.

من جهتها، قالت كبير مستشاري مكتب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم بدولة الكويت رابعة حسين مكي الجمعة: «إن جائحة العنف ضد المرأة ليست بالأمر الجديد. حتى قبل أن يصيبنا فيروس كورونا، تعرضت 243 مليون امرأة وفتاة للإيذاء من قبل شركائهن الحميميين في العام الماضي، وقد أدت جائحة «كوفيد-19» إلى مفاقمة العنف، فيما تعثرت خدمات الدعم وأصبح الوصول إلى المساعدة أكثر صعوبة».

واستطردت قائلة: وعلى الرغم من أن النساء يشكلن 70% من العاملين في مجال الرعاية الصحية على مستوى العالم، وأنهن أكثر تضررا من جائحة «كوفيد-19»، فانه يتم «استبعادهن بشكل منهجي» من عمليات صنع القرار التي تهدف إلى إنهاء الجائحة، كما أن منظمة الصحة العالمية نشرت تقريرا يشير إلى تعرض ثلث نساء العالم للعنف الجسدي وخصوصا الجنسي من قبل شركائهن في أغلب الحالات.

وزادت: ويعتبر التقرير أن جائحة فيروس كورونا أسهمت في تفاقم الأوضاع نظرا لملازمة البيوت والتبعات الاقتصادية الصعبة التي رافقتها. حيث إن «العنف ضد النساء آفة متجذرة في كل الدول والثقافات»، وطالما دعت الأمم المتحدة إلى التحرك لأنه «خلافا لـ«كوفيد-19» فإن العنف الذي تتعرض له المرأة لا يمكن وقفه بلقاح».

وأضافت رابعة حسين مكي الجمعة ان الجهود التي تبذلها الحكومات المتعلقة بنوع الجنس أثناء الجائحة تركز في الغالب على تصاعد العنف ضد النساء والفتيات أثناء الجائحة، إلا أن ثلث البلدان فقط التي توفرت لديها البيانات تعاملت مع الخدمات المتعلقة بالعنف ضد النساء والفتيات كجزء لا يتجزأ من خطط الاستجابة الوطنية والمحلية للأوبئة، حسبما أشارت هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعليه، فلا بدّ أن تكون الأزمةُ المتولّدة عن جائحة كورونا فرصةً لإعادة التفكير الجدّى فى تصويب ما يشوب النُّظم الاجتماعيّة والسياسيّة والاقتصاديّة للدول من مَواطن ضعف واختلالات أسهمت إلى حدّ كبير فى تعميق آثار الجائحة بعامّة، ولاسيّما لجهة تعميق اللّاعدالة والمُساواة الاجتماعيّة والجندريّة على حدّ سواء، على أن يستدعى ذلك بذْل الجهود لبلْورة رؤية مستقبليّة تتضمَّن إصلاحا شاملا وتَلحظ إعادة صياغة الأُطر القانونيّة والتشريعيّة والمؤسّسيّة النّاظِمة للحياة السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة، وتدعيم مفهوم المُواطنة ببُعده العميق، بغضّ النظر عن الجنس أو العرق أو الطبقة أو الدين.

وأردفت قائلة: لأنّ العنف ضدّ النساء جريمة يجب ألا تمرّ من دون عقاب، يقع على عاتق صنّاع القرار وواضعي السياسات التعامل معها على مستوى التحدّي نفسه الذي تفرضه، عبر معالجة القصور في السياسات والتشريعات المناهضة لها وسبل تطبيقها. وبالتوازي العمل على محاربة الوصمة الاجتماعية وضعف إجراءات العدالة الجنائية لتتمكّن النساء المتعرّضات للعنف من التبليغ بحرية أكبر.

وقالت: في حين يأتي العنف الجسدي كأحد أبرز أشكال العنف نتيجة غلبة الأعراف الاجتماعية على النظم القانونية والحروب والتطرّف، يسجّل العنف النفسي واللفظي أرقاماً عالية في إحصائيات رصد الظاهرة التي يصل انتشارها إلى دول العالم الأول. وتؤكّد تقارير الأمم المتحدة أنّه مع تفشي «كوفيد - 19»، رُصدت زيادة كبيرة في العنف على اختلاف أنواعه، وتحديداً المنزلي منه، في معظم أنحاء العالم، بما فيها الولايات المتحدة والصين.

وذكر انه في السنوات التي سبقت الجائحة، كانت كل امرأة من بين ثلاث نساء حول العالم تتعرّض لأحد أشكال العنف الجسدي أو الجنسي، وعادة ما يكون على يد شريكها. كذلك، تُقتل 137 امرأة كلّ يوم تقريباً، أكثر من ثلثهن يُقتلن على يد أزواجهنّ أو أسرهنّ. كما أنّ 52% فقط من النساء حول العالم لديهن حرية اتخاذ القرارات الخاصة بالصحة الجنسية والإنجابية.

وزادت: ان الأمم المتحدة يقلقها أن العنف ضد المرأة يمثل عقبة أمام تحقيق المساواة والتنمية والسلم، على النحو المسلم به في استراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة، التي أوصي فيها بمجموعة من التدابير لمكافحة العنف ضد المرأة، وأمام التنفيذ التام لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو، وتؤكد الأمم المتحدة على أن العنف ضد المرأة يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ويعوق أو يلغي تمتع المرأة بهذه الحقوق والحريات الأساسية، واذ يقلقها الإخفاق منذ أمد بعيد، في حماية وتعزيز تلك الحقوق والحريات في حالات العنف ضد المرأة.

وختمت رابعة حسين مكي الجمعة بقولها: نريد ان نؤكد على ان الدستور الكويتي تضمّن نصوصًا تتوافق والمعايير الدولية في المواطنة والعدالة والمساواة، مشيرة الى أن الكويت صادقت على الكثير من الاتفاقيات في هذا الخصوص، بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة CEDAW، إلا أنّ حقوق المرأة في الكويت مازالت في الكثير من التشريعات بعيدة عن التطبيق العملي.

