محافظ حولي يطالب بتطبيق العقوبات على أصحاب المباني المخالفة

وطن النهار

استقبل محافظ حولي علي الأصفر في مكتبه بديوان عام المحافظة، أمس، مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي وعدداً من مسؤولي البلدية، حيث اطلعهم على مشاكل المحافظة وتمت مناقشة سبل حلها وتطوير مرافق المحافظة.

وخلال اللقاء شدد الأصفر على ضرورة تطبيق القانون على كل من يستغل المباني الخاصة في المناطق السكنية لتسكين العزاب من العمالة، وسرعة إيجاد الحلول الجذرية للمباني المتهالكة والتي تشكل هاجسا أمنيا وبيئيا.

وأكد الأصفر على أهمية الأخذ بشكاوى المواطنين والمقيمين والمحافظة على المنظر الجمالي للمناطق، الأمر الذي يعكس الطابع العام.

وأعرب الأصفر عن شكره وتقديره للدور الفعال الذي تقوم به بلدية الكويت والعاملون فيها من جهود مخلصة، مؤكداً على ان الكويت تستحق بذل المزيد.

