48.7 مليار دينار للتنمية في 12 عاماً.. فأين هي؟

مال وأعمال

كشفت بيانات حكومية رسمية، عن ان اجمالي تم رصده لمشروعات التنمية خلال الـ12 عاماً الماضية بلغ 48.7 ملياراً في الفترة من 2010/ 2011 وحتى نهاية اكتوبر 2021/2022، تم انفاق 31.6 مليار دينار بشكل فعلي، فيما تبقت 17.1 مليار دينار دون انفاق.

وبينت مصادر موثوقة ان غالبية الانفاق ذهب لمشاريع انشائية فيما غاب التنوع الاقتصادي، وغاب الاهتمام بالتطور الصناعي، ولم يشعر المواطنون بتغيير ملموس. وعلى الرغم من تعاميم مجلس الوزراء الخاصة بضرورة وضع تقديرات دقيقة للمشاريع المدرجة في الخطة، الا ان الكثير من الجهات تضع مشاريع دون تقديرات واقعية عن الكلفة الحقيقية لها، لافتة ان غياب التخطيط السليم والواضح يجعل الكثير من تلك المشروعات مجرد مشاريع «ورقية».

ولفتت مصادر متابعة لـ«النهار» ان جهات رقابية اوصت في العديد من تقاريرها بضرورة توافق الكلفة مع المشاريع التي يتم تقديمها من قبل الجهات والتي قد تكبد المالية العامة للدولة اموالاً لا طائل منها بسبب الأوامر التغييرية التي تشهدها بعض المشاريع بسبب غياب الكلفة الحقيقية للمشروع قبل اعتماده وادراجه ضمن مشروعات خطط التنمية.

ومن بين المعوقات التي تواجه الانفاق الرأسمالي للدولة ما يتعلق بغياب الأولويات في رسم الخطط، حيث ان ميزانية العام المالي الحالي 2021/2022 لم ينفق منها حتى الآن سوى 861 مليون دينار في 7 اشهر من اجمالي ما تم تقديره البالغ 2.6 مليار لتظل 1.7 مليار دينار تنتظر الانفاق على مشاريع التنمية في 150 يوماً المتبقية من عمر الميزانية.

ولفتت ان تسليم المشاريع المدرجة غاب عن معظم الخطط التنموية لتظل محصورة في دائرة عدم التسليم ولم تبدأ وفي مرحلة الانجاز والتحضير فقط.

ودعت الجهات الرقابية العديد من الوزارات والهيئات المستقلة بضرورة العمل على مراجعة التكاليف بدقة، مع مراعاة التغيرات المستقبلية التي قد تطرأ عليها مستقبلاً وأخذ كل العوامل الخارجة عن السيطرة في الاعتبار عند تقدير التكاليف.

ودعت تلك الجهات العديد من وزارات وهيئات الدولة بضرورة اجراء مراجعة وتقييم شامل للمشاريع التنموية التابعة لها، لمعرفة اوجه القصور والخلل الذي تعاني منه ومعالجته وبشكل سليم واستبعاد ما لا يمكن تنفيذه.

