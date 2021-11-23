بريطانيا: نتفاوض مع «الخليجي» لإبرام اتفاقية تجارة حرة

مال وأعمال

قال وزير الاستثمار البريطاني، جيري جريمستون، ان بريطانيا تتفاوض مع دول مجلس التعاون الخليجي بشأن اتفاقية للتجارة الحرة. وذكر جريمستون في مؤتمر في دبي ان الاتفاقية ستبرم في غضون 12 شهراً.

وأظهر موقع الكتروني للحكومة البريطانية ان دول مجلس التعاون الخليجي هي شريك تجاري مهم لبريطانيا، اذ بلغت قيمة الصادرات البريطانية لها نحو 22 مليار جنيه استرليني (29.57 مليار دولار) بينما تجاوزت قيمة التجارة بين الجانبين 30 مليار جنيه استرليني في عام 2020.

وفي اكتوبر الماضي، رحّب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف فلاح مبارك الحجرف، باعلان وزيرة التجارة الدولية في بريطانيا آن ماري تريفيليان، عن اطلاق الاستشارات العامة لمفاوضات التجارة الحرّة بين بريطانيا ومجلس التعاون، الذي جاء بالتزامن مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها الأمين العام الى العاصمة البريطانية لندن.

وأكد الحجرف ان الاعلان يمثل خطوة نحو تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الطرفين لخدمة المصالح المشتركة.

وأعرب الأمين العام عن تطلعه لاستكمال هذه المفاوضات مع بريطانيا، اذْ ستعمل على تعزيز التكامل الاقتصادي بين الجانبين، وفتح الأسواق امام الشركات الخليجية والبريطانية، وتعزيز التعاون الاقتصادي بتوسيع التجارة والاستثمار بين الجانبين.

