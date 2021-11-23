التضخم يضرب أقوى اقتصادات العالم

مال وأعمال

بلغ التضخم خلال الأشهر الأخيرة مستويات غير مسبوقة على مستوى معظم الاقتصادات العالمية، لاسيما المتقدِّمة منها. فقد شهد ارتفاعات قياسية في الولايات المتحدة وألمانيا، وهي الأعلى منذ تسعينيات القرن الماضي، وفي منطقة اليورو وبريطانيا كانت الأعلى منذ اكثر من 10 سنوات. وطالت هذه الارتفاعات في الأسعار اوجه الحياة كافة، وفي مقدِّمتها المواد الغذائية، والسلع الاستهلاكية الضرورية والكمالية، والسكن، والمواد الأساسية. ويُحيل بعضهم السبب الرئيس الى «كورونا»، فقد خفَّضت الكثير من الشركات والمصانع كميات الانتاج، خوفاً من نقص الطلب. ومن ابرز الأمثلة على ذلك؛ الرقائق الالكترونية التي تدخل في صناعات السيارات، والهواتف، وأجهزة الكمبيوتر التي تراجع المعروض منها، ومازال مستمراً حتى اليوم. وما ان بدأ العالم يستفيق من الجائحة، وتفتح الاقتصادات المغلقة اسواقها، ويرجع الناس الى اعمالهم؛ حتى عادوا للاستهلاك والشراء، لاسيما انَّ الكثير منهم ادخر الأموال اثناء فترة الحجر الصحي. فتحولت الصورة الى عرض اقل وطلب اكبر، ما ادى الى غلاء الأسعار وارتفاع التضخم. ناهيك عن الاضطرابات بسلاسل الامداد، وقفزة تكاليف الشحن، وارتفاع اسعار النفط وانعكاسها على معظم القطاعات.