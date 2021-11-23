عمومية «دبي الأولى» أقرت خفض رأس المال

مال وأعمال

وافقت العمومية العادية وغير العادية لشركة دبي الأولى للتطوير العقاري في اجتماعها امس، على خفض رأسمال الشركة لاطفاء الخسائر المتراكمة. وقالت «دبي الأولى»، ان العمومية غير العادية اقرت تخفيض رأسمال الشركة من 100 مليون دينار الى 73.542 مليون دينار؛ بنسبة تخفيض تبلغ 26.46% بقيمة 26.457 مليون دينار بالغاء عدد 264.571 مليون سهم من اسم الشركة بالقيمة الاسمية البالغة 100 فلس للسهم الواحد؛ وذلك لاطفاء الخسائر المتراكمة المتبقية بعد استخدام كامل الاحتياطي الاختياري والقانوني وعلاوة الاصدار. وأقرت العمومية العادية للشركة اطفاء جزء من الخسائر المتراكمة البالغة 28.873 مليون دينار؛ وذلك عن طريق تخفيض كامل رصيد الاحتياطي الاختياري بنحو 1.207 مليون دينار، وتخفيض كامل رصيد علاوة الاصدار بقيمة 2760 ديناراً، وتخفيض كامل رصيد الاحتياطي الاجباري بمبلغ 1.207 مليون دينار، وتخفيض رأس المال بقيمة 26.457 مليون دينار.