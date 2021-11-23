السلمي لـ«النهار»: الإصلاحات في الكويت تظهر وقت الأزمات!

مال وأعمال

شدد رئيس مجلس إدارة اتحاد الشركات الاستثمارية صالح السلمي على أن الإصلاحات المالية والاقتصادية المرجو تنفيذها تتركز جميعها بيد الحكومة، لافتاً إلى أن تلك الإصلاحات يجب ألا ترتبط بارتفاع أو انخفاض أسعار النفط. وأوضح السلمي في تصريح خاص لـ «النهار» أن الاصلاحات الحكومية تاريخياً تظهر وقت الأزمات وتراجعات النفط، إلا أن التمسك بها تتلاشى مع ارتفاعاته، مشيراً إلى أن التراجع عن «باكدج» الإصلاحات مع ارتفاعات النفط أمر اعتادت عليه الكويت منذ فترة ليست بالقصيرة.

الإصلاحات مطلوبة

وبين أن الإصلاحات المالية والاقتصادية مطلوبة وبشدة لتوفير الوظائف لآلاف الخريجين من الجامعات وزيادة الايرادات غير النفطية ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص على العمل ورفع مساهمته في الناتج المحلي وهي إصلاحات نادى بها الجميع منذ عقود، إلا أن التحركات باتجاه الإصلاحات بطيئة وفي كثير من الأحيان تكون غير مجدية.

وأضاف أن التخوف من تراجع الحكومة عن إصلاحاتها المعلنة وقت الأزمات «مبرر» من قبل الفاعلين في بيئة الأعمال، حيث إن غياب تطبيقها يؤثر سلباً بلا شك على جميع الشركات العاملة في السوق.

فترة ذهبية

وقال إن قطاع شركات الاستثمار عاش فترة ذهبية امتدت من 2003 وحتى عام 2006، شهد خلالها انتعاشة غير مسبوقة، وأسهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة بلغت 14 بالمئة وقتها، موضحاً أن هذا التطور الايجابي الذي شهده القطاع الخاص، ومنها شركات الاستثمار، لم يكن مخططاً له من قبل الحكومة وإنما كان وليد الظروف وقتها وبسبب مجموعة من العوامل لم يكن للحكومة يد فيها. واشار إلى أن مساهمة القطاع في الناتج المحلي في الوقت الراهن تراجعت كثيراً وباتت سلبية إن لم تكن صفراً بالمئة، وذلك بسبب المعاناة والتحديات التي يواجهها ولطالما نبهنا الجهات المسؤولة بشأنها، والتي تتطلب جهوداً إصلاحية حقيقية وليس كلاماً لا يتعدى الورق الذي كتب عليه.

غياب الحلول

وبين السلمي أن الدولة تركت شركات الاستثمار منذ عام 2008 تكافح منفردة في حلحلة التعقيدات المالية المتجددة أمامها ولم تتدخل في اي ادوات للحل مقابل قيام الكثير من الدول والحكومات بوضع حلول، وكذلك المبادرة في دعم بعض القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية لحمايتها من تداعيات الازمة المالية العالمية، اما في الكويت فان التوجهات اختلفت تماماً. وقال إن غياب الدولة عن المساهمة في دعم القطاع الخاص كان جلياً خلال أزمة كورونا، حيث لم نر أي معالجة حقيقية فاعلة محلياً، سوى قرار واحد يتمثّل في خفض الفائدة من جانب البنك المركزي، وما عدا ذلك لم توضع أي حزم قيد التنفيذ، رغم العديد من المبادرات التي تم تقديمها وتحمل أفكاراً ورؤى جيدة لضمان المحافظة على الاقتصاد كمنظومة تعمل بتناغم وفاعلية، ولتجنّب الركود وتفاقم الآثار السلبية وسط الأزمة العميقة عالمياً.

أهمية القطاع الخاص

وأوضح السلمي أن هناك أهمية متزايدة للقطاع الخاص، مبيناً أن للقطاع الخاص دوراً كبيراً في توظيف الخريجين، إلا أنه يعاني الكثير من الإشكاليات التي تقف حجر عثرة أمامه في القيام بدوره المطلوب، مبيناً أن هذا الدور موجود في كل الدول ويساعد الحكومات في كل دول العالم في القيام بدورها المطلوب في تقليص حجم البطالة، إلا أن القطاع الخاص لم يقم بهذا الدور لغياب المحفزات الإيجابية التي تعزز من دوره.

