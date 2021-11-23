«المنافسة» وافق على استحواذ «كلام تيليكوم» على «زاجل»

مال وأعمال

أعلن جهاز حماية المنافسة موافقة مجلس إدارة الجهاز على استحواذ شركة كلام تيليكوم على شركة زاجل الدولية للاتصالات.

وقال الجهاز في، بيان صحافي، ان مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة بحث في اجتماعه الأخير، طلب الموافقة على عملية التركز الاقتصادي بشأن استحواذ شركة كلام تيليكوم على شركة زاجل الدولية للاتصالات.

أضاف أن المجلس وافق عقب دراسة الطلب والتأكد من شروط وضوابط التركز المنصوص عليها في المادتين (10) و(12) من القانون رقم (72) لسنة 2020 على عملية التركز الاقتصادي المذكورة لكونها تحقق كفاءة اقتصادية تعود على السوق.

أوضح الجهاز أن قرار الموافقة ألزم أطراف التركز (الشركتين) بتزويد الجهاز خلال شهر من تاريخ إتمام الصفقة بنسخ من نماذج عقودها مع العملاء على أن يتم مراعاة أحكام قانون حماية المنافسة.

وأشار إلى أن القرار تضمن أيضا إلزام أطراف التركز بعدم فرض أي شكل من أشكال رفض التعامل أو حجب المنتجات أو عرقلة المنافسة أو ربط المنتجات عن طريق تعليق إبرام عقد أو اتفاق على شرط قبول التزامات تكون بموجبها غير مرتبطة بمحل التعامل.

وأكد الجهاز أن من شروط الموافقة أيضا إلزام أطراف التركز بمبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين وعدم التمييز بين العملاء في شروط التعاقد دون مبرر، لافتا إلى إخضاع أطراف التركز للمراقبة والتقييم المستمر من قبل الجهاز لمدة سنة فيما يتعلق بأسعار وجودة الخدمات المقدمة.

