70 % إشغال فنادق الأسواق الإقليمية في 2022

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من المتوقع أن يصل الطلب على الفنادق في عام 2022 في غالبية أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى نفس مستويات الأداء لعام 2019، وفقًا لأحدث توقعات الصناعة من شركة كوليرز إنترناشيونال للاستشارات، بتكليف من شركة ريد اكزبيشينز العالمية، الجهة المنظمة لمعرض سوق السفر العربي.

يقدم التقرير بالتزامن مع الارتفاع المتوقع على أساس سنوي في معظم أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أخبارًا رائعة للمشاركين والحاضرين في قمة الصناعة الفندقية التي ستنعقد خلال فعاليات معرض سوق السفر العربي 2022 الذي سيقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 8 إلى 11 مايو 2022.

من المقرر أن تحقق العديد من الأسواق الإقليمية معدلات إشغال فندقية تصل إلى 70% أو أكثر في عام 2022، بما في ذلك دبي (خور دبي وفستيفال سيتي: 76%، شارع الشيخ زايد: 74%، نخلة جميرا: 78% مرسى دبي وجميرا بيتش ريزيدنس: 80% ورأس الخيمة (70%) والقاهرة (70%) والإسكندرية (70%) والدوحة (72%).

في حين عزز طلب الشركات، بما في ذلك الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والفعاليات من سرعة عملية التعافي الأولي لصناعة الفنادق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد تفشي الجائحة، حيث يشير تقرير كوليرز إلى أنه من المرجح أن تلعب القطاعات المحلية والترفيهية في المنطقة دورًا متزايد الأهمية في عام 2022 وسط التغييرات المستمرة في الممارسات التشغيلية لسفر الأعمال العالمي.

بالإضافة إلى ذلك، يتوقع الباحثون أن الأحداث الضخمة، مثل إكسبو 2020 دبي وكأس العالم لكرة القدم قطر 2022، لن تؤدي فقط إلى زيادة كبيرة في الطلب على الدول المستضيفة لهذين الحدثين العالميين فحسب، بل من المرجح أن يمتد تأثيرها الإيجابي نحو الأسواق المحيطة بالدولتين أيضاً.

وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: «أثبت سوق السفر العربي 2021 أنه نقطة جذب واستقطاب رئيسة على الرغم من التحديات العديدة التي يمثلها تفشي جائحة «كوفيد-19»، حيث شهدت النسخة الماضية من الحدث مشاركة 28 جناحاً، بما في ذلك العلامات التجارية الفندقية العالمية والإقليمية الرئيسة، كما استضافت الأكشاك المشتركة 390 شركة من قطاع الفنادق يقع معظمها تحت مظلة «الوجهة» و45% من العارضين لدينا متخصصون في منتجات الإقامة».

وأضافت كورتيس قائلة: «نتوقع أن يكون معرض سوق السفر العربي 2022 أكثر زخماً وحضوراً بالتزامن مع انتعاش قطاع السفر والسياحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث أكد بالفعل عدد من العلامات الفندقية الكبرى حضورهم لنسخة العام المقبل من الحدث، بما في ذلك جميرا إنترناشونال وأتلانتس النخلة وفنادق ماريوت الدولية وفنادق ومنتجعات جي أيه وفنادق شتيجنبرجر ومجموعة فنادق ماينور وفندق بست وسترن إنترناشونال وأكثر من ذلك بكثير، كل هذا وما زال أمامنا ستة أشهر باقية حتى انطلاق فعاليات الحدث الرئيس».

ويشير بحث كوليرز إلى أن الدعم الحكومي للسياحة والسفر خلال فترة تفشي الجائحة كان وسيبقى عاملاً رئيساً في عملية تعافي القطاع، ومن المتوقع أن تؤدي المبادرات المحلية التي دعمت الفنادق الإقليمية خلال قيود السفر المتزايدة إلى تحسينات مستمرة لأسواق عديدة مثل: رأس الخيمة والإمارات والرياض في المملكة العربية السعودية.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يتلقى أداء الفنادق في الإمارات العربية المتحدة وقطر دفعة إضافية من الأحداث الضخمة، إذ من المرجح أن يكون لمعرض إكسبو 2020 دبي تأثير إيجابي على جميع الأسواق في الإمارات، بينما من المتوقع أن يلعب تنظيم قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم العام المقبل دور المحرك الرئيس في الربع الرابع من عام 2022 ليس فقط لدولة قطر فحسب، ولكن أيضًا من حيث زيادة الطلب داخل مراكز النقل الرئيسة مثل دبي وأبو ظبي.

وأردفت كورتيس قائلة: «إن التوقعات الواردة في أحدث تقرير لشركة كوليرز إنترناشونال ليست مشجعة للغاية فحسب، ولكنها أيضًا تتماشى مع توقعات العديد من خبراء الصناعة الآخرين، ونتوقع أن يستمر القطاع في اكتساب الزخم، ولهذا السبب لا يمكننا الانتظار أكثر للترحيب واستقبال المندوبين والحضور لإجراء بعض المناقشات الحية والهادفة في قمة الصناعة الفندقية التي ستنعقد في معرض سوق السفر العربي».

سيناقش المندوبون مجموعة من قضايا الصناعة الملحة، مثل كيفية تحول أولويات السياح والطرق التي يمكن للقطاع أن يواصل إعادة البناء والابتكار من خلالها في مرحلة ما بعد الجائحة.

