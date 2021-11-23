«بوبيان» راعي المعرض الوظيفي الافتراضي لـ«التطبيقي»

مال وأعمال

أعلن بنك بوبيان عن دعمه ورعايته لمعرض الفرص الوظيفية والدراسية الرابع الذي انطلق اول من أمس الاحد تحت رعاية وزير التربية د.علي المضف وتنظمه الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب افتراضياً حتى 25 نوفمبر الحالي.

وقال المدير التنفيذي في مجموعة الموارد البشرية في البنك خالد الرحماني ان المعرض يمثل فرصة للمشاركة في الفعاليات التي من شأنها أن تزيد من معرفة الشباب لاسيما الذين على وشك التخرج أو حديثي التخرج بالعمل المصرفي بصفة عامة والعمل في بنك بوبيان على وجه الخصوص كونه يتمتع ببيئة عمل مختلفة ومميزة».

وأضاف «اننا في بوبيان نفتخر دائماً كوننا الاكثر جذباً للعمالة الوطنية مع توفير جميع السبل والامكانيات لهم من اجل صقل مهاراتهم والعمل على تطويرها بجانب الارتقاء بمستوى نشر ثقافة الاستثمار التكنولوجي بين الشباب الكويتي بما يسهم في تعزيز التطور والنمو في التكنولوجيا والابتكار لديهم».

وأوضح الرحماني ان بنك بوبيان يعتبر واحداً من اهم البنوك التي يضعها الشباب الكويتي الطموح في اولوياته الوظيفية بسبب المناخ الذي يوفره البنك للمزيد من الإبداع والابتكار وإطلاق الطاقات الشابة، مؤكدأ ان الاهتمام بالموظفين وتنمية مواهبهم يأتي ضمن الاولويات والقيم الخمس لبنك بوبيان وهي «التركيز على العملاء، الاهتمام بالموظفين، الإبداع والابتكار، النزاهة والعمل الجماعي».

وأضاف أنه تم من خلال المعرض التواصل مع الشباب الراغب في العمل بالقطاع المصرفي عموماً وبنك بوبيان على وجه الخصوص حيث تم تقديم شرح كامل لهم عن طبيعة العمل في بوبيان وما يميزها واختلافها عن بقية المؤسسات الاخرى خاصة ما يتعلق بجانب دعم الشباب ومنحهم فرص الإبتكار والابداع.

يذكر ان الهيئة تنظم المعرض سنوياً انطلاقاً من رغبة الهيئة باستهداف فئة الشباب خريجي طلبة المدارس والمعاهد والكليات والجامعات والطلبة المتوقع تخرجهم والباحثين عن فرص وظيفية ودراسية لتوعيتهم وارشادهم إلى خيارات التعليم والتوظيف المتاحة بسوق العمل بقطاعاته المختلفة وتحقيقاً لأحد أهم أهداف الخطة التنموية للدولة وهو دعم التنمية البشرية والمجتمعية من خلال توفير فرص عمل مناسبة لخريجي التعليم بكافة مستوياته.

وتم إنشاء موقع الكتروني خاص به من خلاله يمكن لجميع الجهات الحكومية والخاصة المشاركة بعرض فرص العمل المتوافرة بسوق العمل الوطني وفرص الاستكمال الدراسي، كما يقدم للحضور فرصة التواصل المباشر مع هذه الجهات مما يوفر الوقت والجهد معاً.

الأعلى بين البنوك

من ناحية أخرى نوه الرحماني الى تقرير البنك الأول للاستدامة لسنة 2020 الذي جاء تحت عنوان (الاستدامة - جين موروث وقيمة أساسية) والذي تناول الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والتى تعتبر من الأمور الرئيسية لتقيم أداء ومكانة البنك محلياً وإقليميا وعالمياً.

وتضمن التقرير جزءاً خاصاً بالموارد البشرية للبنك وتمكين الشباب والوصول إلى أعلى النسب من حيث توظيف العمالة الوطنية وهو ما مكن البنك من الحصول على جائزة الأفضل في توطين الشباب الكويتي على مستوى القطاع الخاص على مدار السنوات الاخيرة بنسبة كوادر وطنية تجاوزت 78% من الإجمالي في البنك في حين بلغت نسبة تمثيل المرأة 17.2% في عام 2020 على مستوى مدير فما فوق كما مثلت المرأة 7% على مستوى المدراء التنفيذيين فما فوق.

وبالإضافة إلى ذلك واتساقاً مع دعم موظفيه من خلال فرص التدريب والتطوير فقد سجل البنك أكثر من 46 ألف ساعة تدريب من خلال 224 دورة تدريبية. وسلط التقرير الضوء على الإنجاز الخاص بعام 2020 بتقليل معدل دوران الموظفين وتعيين موظفين جدد على الرغم من التحديات الخاصة بجائحة كورونا ومعدلات دوران الموظفين المرتبطة بها في بعض المؤسسات والشركات الأخرى.

