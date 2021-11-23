الكويتيون ثاني أكبر مستثمر خليجي في بورصة عمّان

مال وأعمال

ارتفعت استثمارات المتعاملين من دول مجلس التعاون الخليجي في بورصة عمّان بدولة الأردن خلال شهر أكتوبر 2021 بنسبة 25.54% على أساس سنوي. وحسب إحصائية لـ«مباشر» مستندة لبيانات مركز إيداع الأوراق المالية الأردني، سجلت استثمارات المتعاملين من دول الخليج في الشهر الماضي 4.88 مليارات دولار، مقارنة بـ3.89 مليارات دولار في أكتوبر عام 2020. ودعم الأداء الإجمالي لاستثمارات الخليجيين ارتفاع استثمارات 5 دول في مقدمتها قطر بمعدل نمو سنوي 40.57%، وتتبعها الكويت بزيادة 39.19%، ثم الإمارات بـ35.05%، والسعودية والبحرين بنسبة 17.88% و16.82% على التوالي، فيما تراجعت استثمارات المتعاملين من سلطنة عمان 43.34% سنويا. وحازت السعودية على النصيب الأكبر من الاستثمارات الخليجية ببورصة عمان بواقع 1.39 مليار دولار، فيما جاءت استثمارات سلطنة عمان الأقل بـ58.22 مليون دولار. وطبقاً لإحصائية «مباشر» شكلت استثمارات المتعاملين من دول الخليج 20.17% من إجمالي الاستثمارات المحلية والأجنبية ببورصة عمان – دولة الأردن – البالغة 24.20 مليار دولار في الشهر الماضي.

