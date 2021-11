«ديار المتحدة» تتعاون مع «مركز قابوس للسرطان»

مال وأعمال

احتفل مركز السلطان قابوس المتكامل لعلاج وبحوث أمراض السرطان بتدشين نظام المعلومات الصحية Health Information System (HIS) وهو نظام متقدم يتم تطبيقه لأول مرة في السلطنة والذي أنجز بالشراكة مع شركة ديار المتحدة الكويتية.

وقد صرح الدكتور زاهد المنذري رئيس اللجنة المعلوماتية بالمركز بأن نظام المعلومات الصحية HIS يسهم بشكل كبير في دعم القرارات التي يتخذها الفريق الطبي لعلاج مرضى السرطان، فعبر النظام يتم جدولة مواعيد جرعات العلاج الكيماوي بسهولة وتنظيم مواعيد المرضى بين قسم الأشعة والمختبر والعمليات الجراحية والتنظيرية بالتكامل مع خدمات رعاية المرضى والتغذية.

وأشار الدكتور عيسى القرشوبي رئيس وحدة الجهاز الهضمي والمناظير التقدمية، بأنه على الرغم من تحديات جائحة كورونا تم إنجاز المرحلة الأولى من المشروع في فترة قياسية لم تتجاوز 6 أشهر بالشراكة مع شركة ديار المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تم خلالها تطوير النظام بما يتناسب مع إحتياجات المركز وأقسامه بخدماتها المختلفة وبما يتوافق مع معايير اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية JCI.

من جانبه قال بشار العطعوط الرئيس التنفيذي لشركة الديار المتحدة: « ان مركز السلطان قابوس المتكامل لعلاج وبحوث أمراض السرطان يعد من احدث المراكز في المنطقة، بتجهيزاته الحديثة وتطبيقه لأحدث النظم الآلية لإدارة المراكز الطبية. وتتشرف شركة الديار المتحدة بكونها الشريك في انجاز نظم المعلومات المتكاملة لادارة المركز بكل خدماته الفنية والتمريضية وعلاقات المرضى. لقد حققت شركة الديار المتحدة نجاحا باهرا في تطبيق نظم إدارة المستشفيات من شركة ساب العالمية، ولقد وظفت شركة الديار المتحدة جميع خبراتها المتراكمة على مدى 40 عاما، واتبعت أحدث الأساليب والمنهجيات في تطبيق النظم وإدارتها بما يحقق تميز اداري وفني لهذا الصرح الطبي».

وأضاف الدكتور راشد السكيتي استشاري أول الأشعة: «يعد المركز من أحدث مراكز علاج السرطان في المنطقة. وكما نعلم جميعا فإن قسم الأشعة يعتبر من أكثر الأقسام التي تعتمد على توفر نظام معلوماتي متكامل. وقد تم بحمد الله الانتهاء من دمج نظم معلومات الأشعة PACS ونظم معلومات المركز (HIS,EMR) خلال فترة قصيرة جدا لا تتجاوز 6 أشهر وذلك بالرغم من تحديات جائحة كوفيد-19.

وأكدت بشرى اللواتي، صيدلي اختصاصي بأن أحد أهداف المركز هو الانتقال إلى النظام الإلكتروني بالكامل، وتتمثل فوائد استخدام نظام المعلومات الصحية الإلكتروني HIS في مجال علاج الأورام في تحسين جودة الرعاية السريرية بشكل أساسي من خلال تقليل الأخطاء الدوائية ومتابعة خطة العلاج مع توثيق أكثر دقة.

وأوضحت دكتورة هدى العويسى مسؤولة التمريض بأن خدمة الرعاية الصحية المتقدمة تتطلب نظام رعاية صحية إلكتروني ذكي وفعال. بدأنا رحلتنا مع فريق شركة ديار المتحدة بهدف تحقيق النجاح. لدينا في مركز السلطان قابوس المتكامل لعلاج وبحوث أمراض السرطان فريق طموح وسنكون قادرين مع شركة ديار على تحقيق أهدافنا بسجلات رعاية صحية أقل ورقية تدعم تكامل جميع الأجهزة الطبية.