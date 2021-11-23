«بوينغ» دشَّنت مكتباً جديداً في الكويت

مال وأعمال

أعلنت شركة بوينغ عن افتتاح مكتب جديد في الكويت بالتعاون مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية وبموجب قانون الاستثمار المباشر في الدولة. ويدير المكتب الجديد العضو المنتدب لشركة بوينغ في الكويت العميد المتقاعد مساعد الهولي. ومن المقرر أن يبدأ مكتب بوينغ الجديد، الذي يقع في قلب مدينة الكويت، أعماله في 2021. تم افتتاح المكتب من قبل كولجيت غاتا-أورا، رئيس شركة بوينغ في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، ومساعد الهولي، العضو المنتدب لشركة بوينغ في الكويت. وتتضمن مسؤوليات المكتب المحلي دعم جميع أعمال وحدات بوينغ، بما فيها شركة بوينغ لصناعة الطائرات التجارية، وشركة بوينغ للدفاع والفضاء والأمن، وشركة بوينغ للخدمات العالمية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال كولجيت غاتا-أورا: «تربط شركة بوينغ ودولة الكويت علاقة وثيقة تمتد لعقود وتعود بالفائدة المشتركة على كلا الطرفين. ويتيح لنا المكتب الجديد تقديم خدمات أفضل للعملاء المحليين والجهات المعنية في الكويت، بالإضافة إلى بناء قاعدة صلبة للنمو المستقبلي. ويسر شركتنا اتخاذ هذه الخطوة المهمة في الكويت». وتعاونت بوينغ على مدى أكثر من 50 عاماً مع الكويت من خلال تقديم مجموعةٍ واسعة من المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات الدولة من الطيران التجاري والعسكري. كما تسهم بوينغ في تحقيق رؤية الكويت 2035 من خلال تقديم مساهمات ملحوظة على الصعيد المجتمعي وفي قطاع الطيران.

وبدأ التعاون بين الكويت وبوينغ العالمية في عام 1968 عندما طلبت الخطوط الجوية الكويتية من الشركة تسليمها 3 طائرات نفاثة طراز 707، حيث استخدمت الخطوط الكويتية منذ ذلك الحين جميع أنواع طائرات بوينغ التجارية التي أنتجتها الشركة. بينما تعود بداية التعاون بين شركة بوينغ العالمية والقوات الجوية الكويتية إلى عام 1974 بعد طلب الحكومة الكويتية 36 طائرة A-4KU Skyhawks من الشركة العالمية، حيث ربطت الطرفين علاقة وثيقة منذ ذلك الحين.

