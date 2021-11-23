«النفط» وقَّعت مذكرة تعاون مع «الكويتية للتخطيط الإستراتيجي»

مال وأعمال

وقَّعت وزارة النفط مذكرة تعاون مع الجمعية الكويتية للتخطيط الإستراتيجي، وذلك صباح امس الاثنين وتهدف الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين إلى تحقيق الشراكة المعرفية والتعاون الأمثل في مجالات التخطيط الإستراتيجي بكل الموضوعات ذات الصلة.

ووقع مذكرة التعاون كل من وكيل وزارة النفط الشيخ د. نمر فهد المالك الصباح ورئيسة مجلس إدارة الجمعية الكويتية للتخطيط الاستراتيجي د. منال الحساوي.

وحضر توقيع مذكرة التعاون عدد من مسؤولي وزارة النفط هم: وكيل وزارة النفط المساعد للشؤون الفنية م. خالد وليد الديين، ووكيل وزارة النفط المساعد للشؤون الادارية والمالية ونظم المعلومات فاضل سيد عباس سيد علي، كما حضر من جانب الجمعية الكويتية للتخطيط الاستراتيجي من كل نائب رئيس الجمعية رحاب الطواري، وأمين سر الجمعية عبدالله العلاج، وعضو اللجنة الاستشارية عبدالعزيز التركي، وعضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق علي الهولي.

وقالت وزارة النفط في بيان صحافي: إن مذكرة التعاون تهدف إلى التنسيق والتعاون بين وزارة النفط والجمعية الكويتية للتخطيط الإستراتيجي، فضلاً عن رفع المستوى المهني لمختلف الجهات وتنمية كفاءاتهم العلمية في مجال التخطيط الإستراتيجي عبر تقديم الاستشارات والدراسات العلمية والتدريب المتخصص في سبيل التقدم المعرفي وتحقيق التكامل المهني.

وأشارت إلى ان الطرفين اتفقاً للعمل على تحفيز جميع الشراكات المعرفية وإقامة التعاون في سائر الموضوعات المشتركة بما يتصل بمجالات التخطيط الإستراتيجي وما يتضمنه من معارف متجددة تتعلق بأعمال وزارة النفط بما يحقق الصالح العام من حيث تحسين جودة الأداء ورفع مستوى المورد البشري وتحقيق الفعالية.

وقالت «النفط» إن بروتوكول التعاون بين وزارة النفط والجمعية الكويتية للتخطيط الإستراتيجي تضمنت تبادل الزيارات ودعم التواصل بينهما لتقوية أواصر التعاون المشترك والتنسيق المستمر في مجالات التخطيط الإستراتيجي.

ونوهت إلى ان مذكرة التعاون تدعم تقديم جميع المسائل ذات الصلة بالتخطيط والتواصل الإستراتيجي وإدارة التغيير وما يتصل بها من تحديات ومشاريع تطويرية ومختلف التقارير والدراسات بشفافية إلى الجمعية الكويتية للتخطيط الإستراتيجي، بهدف العمل وفق إستراتيجية تطورية مما يعزز المزيد من الفعالية والمرونة في العمل، كما تدعم الجمعية الكويتية للتخطيط الإستراتيجي ذلك عبر تقديم الخدمات الاستشارية والتطوير المهني، ووضع وزارة النفط بموقع صلة متجدد مع جميع المؤسسات المعرفية والمنظمات المحلية والدولية المختصة.

