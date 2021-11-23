«بيتك» أعلن الفائزين في السحب الأول لحملة «بطاقتك بداية رحلتك»

مال وأعمال

في بث مباشر عبر اذاعة نبض الكويت أقيم بمعرض KFH Auto بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة، أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك»، أسماء الفائزين بسيارة لاندروفر ديفندر و50 ألف ميل لـ50 عميل ضمن حملة «بطاقتك بداية رحلتك» المخصصه لحاملي بطاقات «بيتك» ماستركارد بالتعاون مع ماستركارد والخطوط الجوية الكويتية- نادي الواحة، وشركة علي الغانم وأولاده للسيارات.

والفائز بسيارة لاندروفر ديفندر هو: أحمد محمد ابو عايشة. أما عن أسماء الـ50 عميلا الفائزين بـ50 الف ميل لكل منهم، فقد أعلن «بيتك» اسماءهم عبر حساباته على قنوات التواصل الاجتماعي KFHGroup.

وعلى هامش السحب، قال نائب مدير عام البطاقات المصرفية للمجموعة بالتكليف في «بيتك»- طلال العربيد: «أبارك للعملاء الفائزين بالسحب الأول من الحملة التي تتيح فرص الفوز لـ 204 فائزين، لاستخدامهم بطاقات «بيتك» ماستركارد الائتمانية ومسبقة الدفع.»

وأشار الى ان الحملات التي يطلقها «بيتك» متميزة وفريدة من نوعها وتضيف قيمة لتجربة العميل.

وبين ان عمليات الشراء التي تؤهل العميل للدخول في السحب تشمل جميع عمليات الشراء عبر بطاقات «بيتك» ماستركارد الائتمانية ومسبقة الدفع محليا وعالميا، بحيث يكون مقابل كل عملية شرائية محليا بقيمة 1 د.ك يحصل العميل على فرصه لدخول السحب ومقابل كل عملية شرائية عالميا بقيمة 1 دك يحصل العميل على 10 فرص للدخول بالسحب.

ولفت العربيد الى ان الحملة تستمر لمدة 4 شهور حتى 10 فبراير من العام القادم 2022، وان جوائز سحوبات الحملة توزع كالتالي:

سحب على اميال نادي الواحه بواقع 200 فائز برحلة حسب اختيار العميل: (50 فائزاً شهريا)، سيحصل كل فائز على 50,000 ميل من نادي الواحة.

سحب على سيارات لاند روفر (ديفندر) الفاخرة: 4 فائزين (فائز واحد كل شهر).

وذكر ان ربط الجوائز بامكانية الاستخدام داخل او خارج الكويت يسهم في تشجيع استخدام البطاقات في السوق المحلي، وينشط مبيعات التجار، ويحقق المصلحة المشتركة لـ«بيتك» ولشركائه، وبكل تأكيد يشكل قيمة مضافة لتجربة العميل في التسوق وفي الخدمات المصرفية، وهو الهدف الأساسي لـ«بيتك» تجاه عملائه.

وأكد العربيد حرص «بيتك» على تعزيز التعاون مع الشركاء لتخطيط وتنفيذ الكثير من الحملات، لما لذلك من مردود ايجابي على مستوى رضا العملاء ومعدلات الاستخدام وتوسيع الحصة السوقية لـ«بيتك» وتعزيز ريادته في سوق البطاقات المصرفية بانواعها المختلفة، مؤكدا الحرص على تعزيز مزايا الأمان والراحة والمكافآت المجزية وسهولة الوصول التي يطمح لها العملاء من بطاقات «بيتك».

من جانبه، هنأ مساعد مدير العلاقات العامة في «بيتك»- فهد السعد، خلال حواره على اذاعة نبض، الفائز بجائزة لاندروفر، معربا عن شكره للفائزين على اختيارهم بطاقات «بيتك». وأضاف ان الفرصة مازالت متاحة لجميع عملاء «بيتك» عند استخدامهم بطاقات «بيتك» ماستر كارد في العمليات الشرائية.

ولفت السعد ان «بيتك» ينفذ ضمن «بطاقتك بداية رحلتك»، برنامجا متكاملا من الفعاليات والأنشطة للعملاء والمجتمع، ويتضمن البرنامج مسابقات وجوائز مختلفة وفعاليات مبتكرة ضمن الاهتمام بالعملاء والحرص على تلبية تطلعاتهم.

